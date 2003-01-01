Федотов: «Кононов честно делал свою работу. Не все игроки в «Спартаке» понимают, куда попали»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал отставку коллеги Олега Кононова из «Спартака». Специалист покинул пост после поражения от оренбуржцев в 11 туре РПЛ (1:2).

«Что думают тренеры в такие моменты? Что будет завтра, никто не знает. Считаю, Кононов честно делал свою работу. В команде появилось много новичков, не хватает сыгранности. Еще не все понимают, куда попали», – сказал Федотов в интервью телеканалу «Матч Премьер».

Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.

Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.

За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?