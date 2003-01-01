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    Федотов: «Кононов честно делал свою работу. Не все игроки в «Спартаке» понимают, куда попали»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал отставку коллеги Олега Кононова из «Спартака». Специалист покинул пост после поражения от оренбуржцев в 11 туре РПЛ (1:2).

    «Что думают тренеры в такие моменты? Что будет завтра, никто не знает. Считаю, Кононов честно делал свою работу. В команде появилось много новичков, не хватает сыгранности. Еще не все понимают, куда попали», – сказал Федотов в интервью телеканалу «Матч Премьер».

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3265

      Каратель 17 минут назад

      никто не спорит,очень честно,так игру поставил,всё отлично-сделал команду-середняк,сказочник куев,год всем мозги трахал

      1
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      Рейтинг: +7076

      ufos73 27 минут назад

      Не знал, что работа пиджака в наборе новичков... Ну тогда зря уволила он справлялся, а игру наверно Цорн должен был ставить! ))

      2
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      Рейтинг: +1397

      Томик 29 минут назад

      Честно делал свою работу? А никто и не обвиняет его в нечистоплотности. Какая разница честно он заставлял игроков играть в какую-то херню или нет. Мне всё равно назло мне или честно выполняя свою работу он не меняет бестолкового Бакаева, что бы он не вытворял на поле. Так мало того, что бестолковый - паса в штрафную хрен дождёшься, а если дождёшься то или в ноги защитнику или парашют в руки вратарю. Какого хрена он подаёт штрафные и угловые? Слов нет. Вспомнил сегодня Комбарова. И его ещё Навесовым называли. Да Димон бы на Понсе накидал бы штук двадцать за матч.

      2
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      Рейтинг: +3978

      filosof sparty > Томик 22 минуты назад

      Ясненько. Наверное посоветуете кого-то посильнее Бакаева на его место? Да, сумбура много, но ТОЛЬКО от него острота и исходит-остальные вату поперёк поля катают

      2
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      Рейтинг: +3978

      filosof sparty > Томик 21 минуту назад

      А в остальном(про пиджака) согласен

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      Рейтинг: +1397

      Томик > filosof sparty 19 минут назад

      Да нахер его острота, если он вовремя ни паса не может отдать, ни защитников увести. Острота ради остроты? Да я во дворе ещё в детстве на дриблингёров насмотрелся. А в Спартаке хочу видеть профессиональных футболистов, которые кроме как в обводку пойти, ещё и знают как в команде играть.

      0
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      Рейтинг: +14474

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Правильнее сказать, не все понимают зачем их в Спартак вернули.

      1
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      Рейтинг: +938

      Genz 34 минуты назад

      Его слили игроки.

      1
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      Рейтинг: +3356

      paracetamol 37 минут назад

      Федотов куда лучше пиджака, может его в спам?

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