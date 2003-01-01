«Оренбург»: «Мы не готовы отпустить Федотова в «Спартак». Он очень важен для команды»

зачем ему идти на понижение в слабый тарасовский клуб?
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. У президента «Оренбурга» Владимира Кияева спросили, готов ли его клуб отпустить в московский клуб главного тренера Владимира Федотова.
«Мы не готовы отпустить Владимира Федотова. У него есть действующий контракт, он очень важен для команды», – сказал функционер ТАСС.
- Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
- Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
- За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».