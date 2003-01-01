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    «Оренбург»: «Мы не готовы отпустить Федотова в «Спартак». Он очень важен для команды»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. У президента «Оренбурга» Владимира Кияева спросили, готов ли его клуб отпустить в московский клуб главного тренера Владимира Федотова.

    «Мы не готовы отпустить Владимира Федотова. У него есть действующий контракт, он очень важен для команды», – сказал функционер ТАСС.

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +86

      alarm 3 минуты назад

      зачем ему идти на понижение в слабый тарасовский клуб?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14477

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Что за мудак задаёт один и тот же вопрос после каждого поражения Спартака?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17990

      VVM1964 6 минут назад

      Бред полный - такого варианта нет даже в теории .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3360

      paracetamol 6 минут назад

      Не ходи, Вовочка, в спердяк. Свиненочком будешь!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +890

      Киркинитидец 13 минут назад

      буй вам на лысый череп!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3413

      Yev 17 минут назад

      Температурят?

      0
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      Рейтинг: +3360

      paracetamol 19 минут назад

      Не отпускать ни в коем случае! Если будут наезжать, отключить газ для Морквы на неделю.

      0
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      Рейтинг: +2701

      мы_не_рабы 43 минуты назад

      Урал, Уфа, Оренбург - Евсеев, Парфёнов, Федотов - Кто на новенького???

      0
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      Рейтинг: +3360

      paracetamol > мы_не_рабы 5 минут назад

      С одного поля ягоды.

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      Рейтинг: +3094

      momwig_ 44 минуты назад

      Смешно

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