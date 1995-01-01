Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша сыграл вничью с «Ренном», «Сент-Этьен» в гостях победил «Ним»

Завершился восьмой тур чемпионата Франции. «Марсель» под руководством Андре Виллаш-Боаша сыграл дома вничью с «Ренном». Единственный гол у хозяев забил хорват Дуйе Чалета-Цар.

В другой встрече «Монпелье» минимально проиграл в Страсбуре. Бывший нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич, ныне защищающий цвета команды из Монпелье, не реализовал на 45+1 минуте пенальти.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

Страсбур – Монпелье – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Акорж, 25.

Ним – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дебюши, 68.

Удаления: нет – Амума, 74 (вторая ж.к.).

Марсель – Ренн – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сакаи, 19 (в свои ворота); 1:1 – Чалета-Цар, 52.

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