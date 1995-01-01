Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша сыграл вничью с «Ренном», «Сент-Этьен» в гостях победил «Ним»

    Завершился восьмой тур чемпионата Франции. «Марсель» под руководством Андре Виллаш-Боаша сыграл дома вничью с «Ренном». Единственный гол у хозяев забил хорват Дуйе Чалета-Цар.

    В другой встрече «Монпелье» минимально проиграл в Страсбуре. Бывший нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич, ныне защищающий цвета команды из Монпелье, не реализовал на 45+1 минуте пенальти.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

    Страсбур – Монпелье – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Акорж, 25.

    Ним – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Дебюши, 68.

    Удаления: нет – Амума, 74 (вторая ж.к.).

    Марсель – Ренн – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сакаи, 19 (в свои ворота); 1:1 – Чалета-Цар, 52.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:05
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru