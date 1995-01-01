Calciomercato: «Ювентус», «Интер» и «Милан» поборются за экс-игрока «Зенита» Паредеса

Ювентусу то куда ??!!??!!
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может оказаться в одном из итальянских топ-клубов, сообщает Calciomercato.
По информации источника, в услугах аргентинца заинтересованы «Ювентус», «Интер» и «Милан».
Один из этих клубов может арендовать 25-летнего хавбека с правом или обязательством последующего выкупа.
- Паредес выступает за «ПСЖ» с января 2019 года.
- В его активе 27 сыгранных матчей и две результативные передачи.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- Ранее Паредес играл в Италии за «Рому», «Эмполи» и «Кьево».
- По информации Le Parisien, футболист может вернуться в «Зенит».