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    Calciomercato: «Ювентус», «Интер» и «Милан» поборются за экс-игрока «Зенита» Паредеса

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может оказаться в одном из итальянских топ-клубов, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, в услугах аргентинца заинтересованы «Ювентус», «Интер» и «Милан».

    Один из этих клубов может арендовать 25-летнего хавбека с правом или обязательством последующего выкупа.

    • Паредес выступает за «ПСЖ» с января 2019 года.
    • В его активе 27 сыгранных матчей и две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
    • Ранее Паредес играл в Италии за «Рому», «Эмполи» и «Кьево».
    • По информации Le Parisien, футболист может вернуться в «Зенит».

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1469

      ItalianFootball 28 минут назад

      Ювентусу то куда ??!!??!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      Alekxei Z. 1 час назад

      Передес как неуловимый Джо, все знают почему его не ловят.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +732

      GSmall 1 час назад

      Ювентус вроде и до этого хотел его.Для полировки лавки лучше и не найти.Попа латинская та большая)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1114

      Boeung777 1 час назад

      Пусть забирают.

      0
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