Calciomercato: «Ювентус», «Интер» и «Милан» поборются за экс-игрока «Зенита» Паредеса

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может оказаться в одном из итальянских топ-клубов, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в услугах аргентинца заинтересованы «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Один из этих клубов может арендовать 25-летнего хавбека с правом или обязательством последующего выкупа.