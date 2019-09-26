Le Parisien: Паредес может вернуться в «Зенит»

Иногда они возвращаются )))
Не, ну Россия тоже не помойка ;)
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть парижан зимой и вернуться в «Зенит».
Руководство клуба недовольно формой аргентинца и считает, что тот не соответствует уровню чемпиона Франции.
Источник сообщает, что предстоящий трансфер Паредеса готовится с лета. Cам Паредес намерен остаться и отстоять место в клубе.
Контракт аргентинца с «ПСЖ» расcчитан до 2023 года.
В этом сезоне Леандро сыграл в 5 матчах во всех турнирах,в которых результативными действиями не отметился.
- За «Зенит» Паредес выступал с лета 2017 года до зимы 2019-го.
- В составе российского клуба полузащитник сыграл в 61 матче, забил 10 мячей и сделал 15 голевых передач.