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    Le Parisien: Паредес может вернуться в «Зенит»

    Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть парижан зимой и вернуться в «Зенит».

    Руководство клуба недовольно формой аргентинца и считает, что тот не соответствует уровню чемпиона Франции.

    Источник сообщает, что предстоящий трансфер Паредеса готовится с лета. Cам Паредес намерен остаться и отстоять место в клубе.

    Контракт аргентинца с «ПСЖ» расcчитан до 2023 года.

    В этом сезоне Леандро сыграл в 5 матчах во всех турнирах,в которых результативными действиями не отметился.

    • За «Зенит» Паредес выступал с лета 2017 года до зимы 2019-го.
    • В составе российского клуба полузащитник сыграл в 61 матче, забил 10 мячей и сделал 15 голевых передач.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии12
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      Рейтинг: +320

      Я - легенда 12 минут назад

      Иногда они возвращаются )))

      Не, ну Россия тоже не помойка ;)

      0
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      Рейтинг: +3310

      paracetamol 27 минут назад

      За 5 копеек можно взять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      Завулон new new 36 минут назад

      Что значит может вернутся? Купленный товар обмену и возврату не подлежит.

      1
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      Рейтинг: +750

      Джой > Завулон new new 30 минут назад

      Возврат по браку в участием независимой экспертизы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      Я - легенда > Джой 10 минут назад

      Ничего не знаем. Положенные для возврата две недели прошли ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2874

      RotBerg 36 минут назад

      Нафиг не нужен, через чур пижонистый, а Семак банду собрал крепкую

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17915

      VVM1964 > RotBerg 8 минут назад

      Даже "авторитет в законе " уже один есть )))

      0
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      Рейтинг: +1415

      Борат 43 минуты назад

      лямов за 15 можно обратно взять)
      в потом опять за 45 продать)))

      0
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      Рейтинг: +3310

      paracetamol > Борат 26 минут назад

      Бракованный товар вряд ли кто за такие бабки купит.

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      Рейтинг: +1177

      Alekxei Z. 1 час назад

      Тогда Оздоеву стоит покупать плавки и отправляться в фарм-клуб, то есть в Сочи.

      1
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      Рейтинг: +732

      GSmall 1 час назад

      Ему просто практики побольше надо.Я не думаю что он хуже того же Верратти по потенциалу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4121

      la verdad 1 час назад

      Он никакому уровню не соответствует. Этот пешеход только и умеет что тормозить атаки. Пришелец из 80-х.

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