Le Parisien: Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может покинуть парижан зимой и вернуться в «Зенит».



Руководство клуба недовольно формой аргентинца и считает, что тот не соответствует уровню чемпиона Франции.

Источник сообщает, что предстоящий трансфер Паредеса готовится с лета. Cам Паредес намерен остаться и отстоять место в клубе.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» расcчитан до 2023 года.

В этом сезоне Леандро сыграл в 5 матчах во всех турнирах,в которых результативными действиями не отметился.