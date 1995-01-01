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    Уткин – о визите Гаттузо в Россию: «У него точно есть какие-то дела. Только в одной Москве две почти готовые тренерские вакансии»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился мыслями о приезде в Москву бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо.

    «Гаттузо в Москве, и это могло бы совсем ничего не значить, если б я не знал, что когда его некоторое время назад друзья звали потусить, он отказался из-за дел. То есть Гаттузо не просто приехал, а раньше не хотел, и теперь счел нужным. Он обязательно потусит, я полагаю, он веселый парень. Но у него совершенно точно есть и какие-то дела.

    Только в одной Москве две почти готовые тренерские вакансии. Через неделю окно для сборных, в котором такие отставки нередко происходят. Что в «Спартаке», что в «Динамо» всерьез тренеров никто не искал, когда это можно было сделать спокойно и размеренно, а сейчас...

    Я просто думаю, что для решения «все пропало, все пропало!» Рино Гаттузо почти идеален в предположительной менеджерской логике. Он харизматик, тренер с некоторым опытом, но сейчас без работы, опыта этого мало, но он продемонстрировал как минимум, что в новом качестве Гаттузо остался бойцом и ищет решения, не складывая рук...

    И он мировая звезда редкого обаяния. Его примут любые болельщики (кроме «Интера»), и это может успокоить ситуацию. Инсайд бы. Но нет. Только вот анализ ситуации. Попробую наткнуться на Дженнаро в городе ближе к вечеру», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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