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    Журналист Карпов: «Гаттузо приехал в Россию для съемок в передаче Арустамяна»

    Бывший журналист порталов «Матч ТВ» и «Чемпионат» Иван Карпов назвал цель визита бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо в Москву.

    «Гаттузо приехал в Россию, чтобы сняться в передаче у Нобеля (Арустамяна – примечание «Бомбардира»). Он сходит на «Локо»«Зенит» и уедет. Речи о назначении в клуб РПЛ не идeт», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • Арустамян – ведущий программы «Инсайдеры», которая выходит в эфире телеканала «Матч Премьер».
    • Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября, в 19:00 по московскому времени.
    • По информации Football Italia, Гаттузо может вернуться в «Милан».

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 13:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +909

      опус 2 3 минуты назад

      Прямо вижу как велит завтра к 10 00 прибыть к нему.И ногой топает У Арустамяна веть очередь из великих/ Гаттузо восьмым будет Не верю я Карпову

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