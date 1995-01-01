Журналист Карпов: «Гаттузо приехал в Россию для съемок в передаче Арустамяна»

Бывший журналист порталов «Матч ТВ» и «Чемпионат» Иван Карпов назвал цель визита бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо в Москву.

«Гаттузо приехал в Россию, чтобы сняться в передаче у Нобеля (Арустамяна – примечание «Бомбардира»). Он сходит на «Локо» – «Зенит» и уедет. Речи о назначении в клуб РПЛ не идeт», – написал Карпов в своем телеграм-канале.