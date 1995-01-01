Журналист Карпов: «Гаттузо приехал в Россию для съемок в передаче Арустамяна»

Прямо вижу как велит завтра к 10 00 прибыть к нему.И ногой топает У Арустамяна веть очередь из великих/ Гаттузо восьмым будет Не верю я Карпову
Бывший журналист порталов «Матч ТВ» и «Чемпионат» Иван Карпов назвал цель визита бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо в Москву.
«Гаттузо приехал в Россию, чтобы сняться в передаче у Нобеля (Арустамяна – примечание «Бомбардира»). Он сходит на «Локо» – «Зенит» и уедет. Речи о назначении в клуб РПЛ не идeт», – написал Карпов в своем телеграм-канале.
- Арустамян – ведущий программы «Инсайдеры», которая выходит в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября, в 19:00 по московскому времени.
- По информации Football Italia, Гаттузо может вернуться в «Милан».