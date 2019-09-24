Головин оформил дубль и отдал ассист в матче с «Ниццей». Это его первые результативные действия в сезоне

«Монако» принимает «Ниццу» в матче седьмого тура чемпионата Франции (3:1, 82-я минута).

На 27-й и 74-й минутах забил полузащитник хозяев Александр Головин. На 80-й минуте он ассистировал нападающему Виссаму Бен-Йеддеру.

Для 23-летнего футболиста сборной России это первые результативные действия в текущем сезоне. Полузащитник проводит шестой матч в сезоне-2019/20. Во всех шести он вышел в стартовом составе и только в одном был заменен.

После пяти туров Лиги 1 команда Леонарду Жардима набрала три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.