Головин оформил дубль и отдал ассист в матче с «Ниццей». Это его первые результативные действия в сезоне

Ай маладца! Утащил)))) Давай, Санек, продолжай теперь в том же духе, вытащи эту горе-команду, хотя бы, ближе к середине таблицы.
«Монако» принимает «Ниццу» в матче седьмого тура чемпионата Франции (3:1, 82-я минута).
На 27-й и 74-й минутах забил полузащитник хозяев Александр Головин. На 80-й минуте он ассистировал нападающему Виссаму Бен-Йеддеру.
Для 23-летнего футболиста сборной России это первые результативные действия в текущем сезоне. Полузащитник проводит шестой матч в сезоне-2019/20. Во всех шести он вышел в стартовом составе и только в одном был заменен.
После пяти туров Лиги 1 команда Леонарду Жардима набрала три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
- Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 35-ти играх всех турниров.
- Следить за событиями встречи в Монако можно в онлайне «Бомбардира».