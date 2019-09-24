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    Головин оформил дубль и отдал ассист в матче с «Ниццей». Это его первые результативные действия в сезоне

    «Монако» принимает «Ниццу» в матче седьмого тура чемпионата Франции (3:1, 82-я минута).

    На 27-й и 74-й минутах забил полузащитник хозяев Александр Головин. На 80-й минуте он ассистировал нападающему Виссаму Бен-Йеддеру.

    Для 23-летнего футболиста сборной России это первые результативные действия в текущем сезоне. Полузащитник проводит шестой матч в сезоне-2019/20. Во всех шести он вышел в стартовом составе и только в одном был заменен.

    После пяти туров Лиги 1 команда Леонарду Жардима набрала три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    • Головин перешел в «Монако» в июле 2018-го года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал четыре ассиста в 35-ти играх всех турниров.
    • Следить за событиями встречи в Монако можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2019 23:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 25 сентября 2019, 08:52

      Ай маладца! Утащил)))) Давай, Санек, продолжай теперь в том же духе, вытащи эту горе-команду, хотя бы, ближе к середине таблицы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 24 сентября 2019, 23:56

      Как же приятно слышать, когда весь стадион в Монако скандирует фамилию Александра. Молодцы!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 24 сентября 2019, 23:51

      Молодец

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7878

      Томик 24 сентября 2019, 23:45

      Куда смотрели избиратели?? Вот он - лучший. Даже лучше Чалова! Ой, тише, адепты секты свидетелей святого Игоряна услышат...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +497

      Brabus71 24 сентября 2019, 23:39

      Отдушина...

      1
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 24 сентября 2019, 23:34

      Он второй забил!!!

      2
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      Рейтинг: +24

      Ko$ya4eK 24 сентября 2019, 23:34

      Красава

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 24 сентября 2019, 23:26

      С почином Санька!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 24 сентября 2019, 23:10

      Уровень , Головин с такой игрой должен играть в нормальном клубе ! В Сборной он смотреться на много сильнее других

      5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 сентября 2019, 22:57

      Хороший гол положил!

      3
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