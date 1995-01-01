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    38-летний Глеб сделал голевую передачу в матче чемпионата Белоруссии. Это его первое результативное действие за 3 года

    В матче 22-го тура чемпионата Белоруссии «Ислочь» на выезде обыграла «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу Александра Макася, а ассистировал ему Александр Глеб.

    Для 38-летнего футболиста это первое за три года результативное действие. В последний раз он отдавал голевую передачу в поединке национального первенства 5 ноября 2016 года.

    Источник: Tribuna.com

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +762

      GSmall 43 минуты назад

      Тот случай,когда завершать карьеру надо было раньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2047

      BlackMurder 1 час назад

      Безбожники, а как сам Заболотный забил гол, так даже новости не было

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      Рейтинг: +762

      GSmall > BlackMurder 42 минуты назад

      Была.Даже феерверки в Сочи были)

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      Рейтинг: +7396

      alex1951 1 час назад

      И чё?
      Теперь об этом нужно растрезвонить на весь мир?

      0
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