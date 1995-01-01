38-летний Глеб сделал голевую передачу в матче чемпионата Белоруссии. Это его первое результативное действие за 3 года

Тот случай,когда завершать карьеру надо было раньше
В матче 22-го тура чемпионата Белоруссии «Ислочь» на выезде обыграла «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1.
Гости вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу Александра Макася, а ассистировал ему Александр Глеб.
Для 38-летнего футболиста это первое за три года результативное действие. В последний раз он отдавал голевую передачу в поединке национального первенства 5 ноября 2016 года.
- Глеб заключил контракт с «Ислочью» 8 августа.
- Хавбек известен по выступлениям за «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем», «Вольфсбург», «Крылья Советов», «Коньяспор», «Генчлербирлиги» и БАТЭ.
- За сборную Белоруссии он провел 80 матчей и забил шесть голов.