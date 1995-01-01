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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Челси» в 150-м матче Клоппа, «Арсенал» в меньшинстве вырвал победу над «Астон Виллой»

    Встреча шестого тура чемпионата Англии «Челси»«Ливерпуль» закончилась со счетом 1:2.

    За гостей забили защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Роберто Фирмино. В составе хозяев отличился полузащитник Н'Голо Канте.

    Главный тренер победителей Лиги чемпионов Юрген Клопп провел 150-й матч в Премьер-лиге.

    В параллельном матче «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» – 3:2. У бирмингемцев отличились хавбек Джон МакГинн и форвард Уэсли. За команду Унаи Эмери забили полузащитник Николя Пепе, защитник Калум Чамберс и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

    На 41-й минуте игрок защиты хозяев Эйнсли Мэйтленд-Найлс получил вторую желтую карточку.

    Англия. Премьер-лига. 6-й тур

    Челси – Ливерпуль – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Арнольд, 14; 0:2 – Фирмино, 30; 1:2 – Канте, 71.

    Арсенал – Астон Вилла – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – МакГинн, 20; 1:1 – Пепе, 59 (с пенальти); 1:2 – Уэсли: 60; 2:2 – Чамберс, 81; 3:2 – Обамеянг, 84.

    Удаления: Мэйтленд-Найлс, 41 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1560

      Vladarg 7 минут назад

      Вторые таймы не удаются Ливерпулю последнее время.особенно в концовке Челси был обязан забивать и сводить матч к ничейному итогу.Салах активен,но не более.ну,и умиляет то,как Юрген ещё продолжает до сих пор верить в Лаллану.

      0
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      Рейтинг: +1087

      21082014 21 минуту назад

      Добившись в первом тайме комфортного преимущества,Ливерпуль во втором откровенно перестал искать счастья у чужих ворот.После шикарного гола Канте у хозяев было ещё несколько очень хороших моментов для взятия ворот.в этот раз обошлось..отметить хотелось бы Адриана,Трента и Фабиньо.с победой!

      1
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      Рейтинг: +1161

      Marley Bob 29 минут назад

      Победа в излюбленном стиле Клоппа.без валидола в концовке невозможно..игра по содержанию не разочаровала,да и могла ли?у Френка очень боеспособная и интересная банда получается.удачи ему в дальнейшем построении команды!

      2
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      Рейтинг: +414

      LMI 36 минут назад

      С этим Арсенал уже седым стал, так они еще до приступа доведут

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