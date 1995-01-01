АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Челси» в 150-м матче Клоппа, «Арсенал» в меньшинстве вырвал победу над «Астон Виллой»

Вторые таймы не удаются Ливерпулю последнее время.особенно в концовке Челси был обязан забивать и сводить матч к ничейному итогу.Салах активен,но не более.ну,и умиляет то,как Юрген ещё продолжает до сих пор верить в Лаллану.
Встреча шестого тура чемпионата Англии «Челси» – «Ливерпуль» закончилась со счетом 1:2.
За гостей забили защитник Трент Александер-Арнольд и нападающий Роберто Фирмино. В составе хозяев отличился полузащитник Н'Голо Канте.
Главный тренер победителей Лиги чемпионов Юрген Клопп провел 150-й матч в Премьер-лиге.
В параллельном матче «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» – 3:2. У бирмингемцев отличились хавбек Джон МакГинн и форвард Уэсли. За команду Унаи Эмери забили полузащитник Николя Пепе, защитник Калум Чамберс и форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.
На 41-й минуте игрок защиты хозяев Эйнсли Мэйтленд-Найлс получил вторую желтую карточку.
Англия. Премьер-лига. 6-й тур
Голы: 0:1 – Арнольд, 14; 0:2 – Фирмино, 30; 1:2 – Канте, 71.
Арсенал – Астон Вилла – 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 – МакГинн, 20; 1:1 – Пепе, 59 (с пенальти); 1:2 – Уэсли: 60; 2:2 – Чамберс, 81; 3:2 – Обамеянг, 84.
Удаления: Мэйтленд-Найлс, 41 – нет.