Моуринью: «Не могу понять, почему Это’О ни разу не выигрывал «Золотой мяч»

Португальский тренер Жозе Моуринью выразил недоумение касательно того, что нападающий Самуэль Это'О ни разу не становился обладателем «Золотого мяча».
«Не могу понять, почему Это’О ни разу не выигрывал «Золотой мяч», учитывая его впечатляющую карьеру. Он три раза играл в финале Лиги чемпионов, дважды победил с «Барселоной» и забивал в обоих финалах. Самуэль также выиграл Лигу чемпионов с «Интером» и завоевал множество других титулов.
В течение нескольких лет он был лучшим нападающим мира, и я считаю, что он заслужил «Золотой мяч». Увы, такие вещи не в нашей власти», – сказал Моуринью.
- В течение карьеры Это’О выступал за «Реал», «Леганес», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор» и «Катар СК».
- За сборную Камеруна форвард провел 118 матчей и забил 56 голов.
- 7 сентября африканец объявил о завершении карьеры.
- Под руководством Моуринью он играл в «Интере» и «Челси».