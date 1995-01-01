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    Моуринью: «Не могу понять, почему Это’О ни разу не выигрывал «Золотой мяч»

    Португальский тренер Жозе Моуринью выразил недоумение касательно того, что нападающий Самуэль Это'О ни разу не становился обладателем «Золотого мяча».

    «Не могу понять, почему Это’О ни разу не выигрывал «Золотой мяч», учитывая его впечатляющую карьеру. Он три раза играл в финале Лиги чемпионов, дважды победил с «Барселоной» и забивал в обоих финалах. Самуэль также выиграл Лигу чемпионов с «Интером» и завоевал множество других титулов.

    В течение нескольких лет он был лучшим нападающим мира, и я считаю, что он заслужил «Золотой мяч». Увы, такие вещи не в нашей власти», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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