Болельщики «Краснодара»: «Продолжаем верить в команду! Не будьте глорами»

Сообщество болельщиков «Краснодара» опубликовало в инстаграме обращение, адресованное фанатам команды.

«Продолжаем верить в команду! После вчерашнего матча, в Директ присылают сообщение со словом «ОТПИСКА», как это понять? Раз начали болеть за этот клуб, продолжайте, не будьте глорами», – говорится в публикации.

В четверг «Краснодар» в гостях проиграл «Базелю» со счетом 0:5 в матче группового этапа Лиги Европы.

Это самое крупное поражение южан в еврокубках в истории.

Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники