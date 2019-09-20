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    Болельщики «Краснодара»: «Продолжаем верить в команду! Не будьте глорами»

    Сообщество болельщиков «Краснодара» опубликовало в инстаграме обращение, адресованное фанатам команды.

    «Продолжаем верить в команду! После вчерашнего матча, в Директ присылают сообщение со словом «ОТПИСКА», как это понять? Раз начали болеть за этот клуб, продолжайте, не будьте глорами», – говорится в публикации.

    Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники

    text

    Публикация от text (@fckrasnodar_)

    Источник: Инстаграм сообщества болельщиков «Краснодара»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3709

      sochi-2013 19 минут назад

      Дело даже не в счете, а в игре. Были более сильные соперники, но Краснодар гнул свою линию, а вчера было что-то непонятное. Верить то я верю, но и нервы надо пожалеть. Вчера несколько раз выключал телевизор!

      0
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      Рейтинг: +6522

      silver29 19 минут назад

      ФК Краснодар конечно очень прибавил во внутреннем чемпионате, а вот на международных турнирах проигрыш это не их конкретная вина, это констатация уровня всего российского футбола и безответственной политики Мутко-Толстых-Фурсенко, нет развития ОТЕЧЕСТВЕННОГО футбола, бабла много, понтов полно, везение присутствует, а футбола нет (((

      -1
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      Рейтинг: +3709

      sochi-2013 > silver29 9 минут назад

      Да ни хрена! Вчера был сбой. Все сложилось из мелочей; Не угадали с составом (хотя конечно лазарет знатный), Мартынович детскую ошибку сделал, Шапи звезданул или наоборот по детски обиделся и потеряв мяч не бросился в отбор, Сафонов мандраж поймал, ....
      Все поправимо!

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      Рейтинг: +487

      dimmmka > sochi-2013 22 секунды назад

      С Олимпиакосом тоже сбой?)))

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      Рейтинг: +7379

      alex1951 21 минуту назад

      Вы ,Пашку стимулируйте,поддержите морально,тогда может чувак и воспримет духом и игра пойдет......будет в Лиге Е. по 5 шайб вколачивать ,за игру!)))

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      Рейтинг: +6522

      silver29 > alex1951 13 минут назад

      Ага, это как в ночной хоккейной лиге 77 номер (фамилию не помню) по десять банок забивает а в сборную почему-то не берут )))

      4
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      Рейтинг: +7379

      alex1951 > silver29 4 минуты назад

      Ну,ночью мы все ,такие чудеса вытворяли,мама не горюй...
      А что касается сборной ,то это косяк боссов - ночная лига есть ,а ночной сборной нет! Непорядок))))

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