Хеведес: «Был вне себя от ярости из-за автогола. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

«Это чрезвычайно важная победа. Мы считались в этой группе беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» – бесспорными фаворитами. «Байер» способен добиваться результата и может бороться с нами за третье место. Так что эти три очка имеют огромное значение.

Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Потому во втором тайме я сорвал повязку.

Здорово вновь оказаться в этих краях. Я жил в Дюссельдорфе, где мы остановились в отеле, это всего 45 минут от мест, где я вырос. Мне было очень приятно вернуться домой», – сказал Хеведес.

«Локомотив» в гостях обыграл «Байер» со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

По итогам 1-го тура групповой стадии ЛЧ команда Юрия Семина лидирует в группе D.

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