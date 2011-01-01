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    Хеведес: «Был вне себя от ярости из-за автогола. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

    «Это чрезвычайно важная победа. Мы считались в этой группе беспросветными аутсайдерами, а «Атлетико» и «Ювентус» – бесспорными фаворитами. «Байер» способен добиваться результата и может бороться с нами за третье место. Так что эти три очка имеют огромное значение.

    Сейчас я могу шутить про свой автогол, но в тот момент я был вне себя от ярости. Повязка, с которой я играл, тоже повлияла. Физиотерапевт предупредил, что лучше надеть маску, но она бы точно не помогла мне ориентироваться. Потому во втором тайме я сорвал повязку.

    Здорово вновь оказаться в этих краях. Я жил в Дюссельдорфе, где мы остановились в отеле, это всего 45 минут от мест, где я вырос. Мне было очень приятно вернуться домой», – сказал Хеведес.

    • «Локомотив» в гостях обыграл «Байер» со счетом 2:1.
    • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.
    • По итогам 1-го тура групповой стадии ЛЧ команда Юрия Семина лидирует в группе D.

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3147

      paracetamol 29 минут назад

      А мне показалось, что хихикал. Или у немцев физиографика другая?

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      Рейтинг: +551

      Mister_Tomsk > paracetamol 10 минут назад

      ему было смешно, что так получилось, он же не должен был прыгать и скакать от злости, или того хуже от радости )))))))))))) мб поставил , что себе забьет пару лимончиков)))))))))))

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      Рейтинг: +189

      Deniskl 35 минут назад

      Немец забил за немецкий клуб на немецкой земле в русские ворота - всё логично! Сказалось резидентство! Бенедикт, пожалуйста, в ответном матче забей за русский клуб на русской земле в немецкие ворота!!!

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      ...
      Рейтинг: +3147

      paracetamol > Deniskl 29 минут назад

      В свои легче.

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