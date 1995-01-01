Лапочкин: «Закончился первый тайм, Черчесов ко мне подходит и говорит: «Ну ты че?!». Я ему: «Че?!». Вот и поговорили»

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о спорах с игроками и тренерами во время матчей.

— На поле очень много эмоций. Был один известный случай — наверное, самое быстрое удаление в истории футбола.

— Цораев?

— Ага. Играли «Динамо» с «Кубанью», он вышел на замену. Свой выход сопроводил трехэтажным матом. Кураньи аж по-русски заговорил. «Ты слышал?!» — спрашивает.

— Как вы отреагировали?

— Сначала подумал, что он не мне. Спросил у него: «Ты кому это сказал?». Он мне в ответ: «Тебе! Ты что, не понял?!». Ну я достал красную, и он сразу ушел. Вопиющий случай. В «Кубани» тогда играл Алан Касаев – тоже осетин. Подошел ко мне и сказал: «Серег, что-то у тебя с осетинами сегодня не получается. Забудь, что я из Осетии!».

— С главным осетином нашего футбола истории были?

— Вы про Черчесова? В Химках «Амкар» играл с ЦСКА. Закончился первый тайм, он ко мне подходит и говорит: «Ну ты че?!». Я ему: «Че?!». И разошлись. Вот и поговорили, – сказал Лапочкин.