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    Лапочкин: «Закончился первый тайм, Черчесов ко мне подходит и говорит: «Ну ты че?!». Я ему: «Че?!». Вот и поговорили»

    Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о спорах с игроками и тренерами во время матчей.

    — На поле очень много эмоций. Был один известный случай — наверное, самое быстрое удаление в истории футбола.

    — Цораев?

    — Ага. Играли «Динамо» с «Кубанью», он вышел на замену. Свой выход сопроводил трехэтажным матом. Кураньи аж по-русски заговорил. «Ты слышал?!» — спрашивает.

    — Как вы отреагировали?

    — Сначала подумал, что он не мне. Спросил у него: «Ты кому это сказал?». Он мне в ответ: «Тебе! Ты что, не понял?!». Ну я достал красную, и он сразу ушел. Вопиющий случай. В «Кубани» тогда играл Алан Касаев – тоже осетин. Подошел ко мне и сказал: «Серег, что-то у тебя с осетинами сегодня не получается. Забудь, что я из Осетии!».

    — С главным осетином нашего футбола истории были?

    — Вы про Черчесова? В Химках «Амкар» играл с ЦСКА. Закончился первый тайм, он ко мне подходит и говорит: «Ну ты че?!». Я ему: «Че?!». И разошлись. Вот и поговорили, – сказал Лапочкин.

    • Арбитр также высказался по поводу инцидента в матче 5-го тура РПЛ «Ахмат»«Спартак» (1:3), когда через микрофон выкрикнули ругательство в адрес судьи.
    • Лапочкин работает арбитром с 1995 года, в РПЛ – с 2011-го.

    Источник: «Чемпионат»

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