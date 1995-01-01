Лапочкин: «Ко мне ломились в судейскую очень уважаемые люди. Не надо больше к нам заходить!»

Арбитр Сергей Лапочкин высказался по поводу инцидента в матче 5-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:3).

«Оскорблений по громкой связи, как в Грозном, обычно не слышишь. Правда. Понятно, что что-то говорят, а что именно – в такие моменты не понимаешь. А то, что Даудов оказался рядом с судьей, ну так Егоров же сказал, что он таким образом защищал Сухого. У меня нет оснований ему не верить. В Грозный приезжаю регулярно – там хорошая команда, красивый стадион и неплохая поддержка. Поверьте, есть места пострашнее.

В Махачкале опаснее – там бы я не пошел ночью гулять. Да и с клубом во времена Кадиева приходилось общаться по-разному. Он очень эмоциональный. Может что-то сказать в перерыве или после игры. Может и руками помахать. Совсем недавно был один эпизод, когда ко мне ломились в судейскую. Кто – говорить не буду, очень уважаемые люди. Хотел бы через вас передать: не надо больше к нам заходить! Мы и так все понимаем», – рассказал арбитр.