Жиго, Дзюба и Смолов – в сборной 9-го тура РПЛ. Крыховяк не попал в число лучших

эль-кабир закончил карьеру ещенки на профессиональном уровне ?
или пиджак в него ещё поверит ?
«Матч Премьер» в твиттере опубликовал сборную из лучших игроков 9-го тура РПЛ версии компании Opta.
«Команду на этой неделе составили игроки «Динамо», «Уфы», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Ростова», «Урала» и «Оренбурга», – говорится в сообщении.
В сборную попали форварды Артем Дзюба («Зенит») и Федор Смолов («Локомотив»), защитник «Спартака» Самуэль Жиго, голкипер «Уфы» Александр Беленов и другие игроки.
- В 9-м туре «Зенит» обыграл «Арсенал» (3:1), Дзюба забил один из голов.
- «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2), первый мяч в матче забил Жиго.
- «Локомотив» минимально победил «Сочи» (1:0), единственный гол забил Гжегож Крыховяк с передачи Смолова.
twit text
— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 17, 2019