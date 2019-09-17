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    Жиго, Дзюба и Смолов – в сборной 9-го тура РПЛ. Крыховяк не попал в число лучших

    «Матч Премьер» в твиттере опубликовал сборную из лучших игроков 9-го тура РПЛ версии компании Opta.

    «Команду на этой неделе составили игроки «Динамо», «Уфы», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Спартака», «Ростова», «Урала» и «Оренбурга», – говорится в сообщении.

    В сборную попали форварды Артем Дзюба («Зенит») и Федор Смолов («Локомотив»), защитник «Спартака» Самуэль Жиго, голкипер «Уфы» Александр Беленов и другие игроки.

    • В 9-м туре «Зенит» обыграл «Арсенал» (3:1), Дзюба забил один из голов.
    • «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2), первый мяч в матче забил Жиго.
    • «Локомотив» минимально победил «Сочи» (1:0), единственный гол забил Гжегож Крыховяк с передачи Смолова.

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1250

      Борат 1 час назад

      эль-кабир закончил карьеру ещенки на профессиональном уровне ?
      или пиджак в него ещё поверит ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6071

      FanatSerj 1 час назад

      Юсупов, Рыков, Паршивлюк ну хоть тут у Динамо хет-трик )))

      0
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