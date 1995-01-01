Радимов – после матча «Спартак» – «Урал»: «Ребят, убедили: Шюррле – чемпион мира. Не хуже Марадоны и Беккенбауэра»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (1:2) отозвался об игре полузащитника москвичей Андре Шюррле. Специалист не впервые высказывается по немцу.

«Ребят, убедили: Шюррле – чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и... Беккенбауэра!!» – написал в социальной сети Радимов.

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Завтра, 15 сентября, москвичи проведут открытую тренировку.

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно