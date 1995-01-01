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    Радимов – после матча «Спартак» – «Урал»: «Ребят, убедили: Шюррле – чемпион мира. Не хуже Марадоны и Беккенбауэра»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (1:2) отозвался об игре полузащитника москвичей Андре Шюррле. Специалист не впервые высказывается по немцу.

    «Ребят, убедили: Шюррле – чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и... Беккенбауэра!!» – написал в социальной сети Радимов.

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 22:20
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2804

      AtticusFinch 36 секунд назад

      ну в финале чемпионата мира с его передачи забили)

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      Рейтинг: +5039

      Агасфер 2 минуты назад

      Щюррле стаял,как снег весной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +257

      Vizual 4 минуты назад

      Радимов, Быстров, Аршавин хорошо играли а теперь хорошо пи пи пи

      0
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      Рейтинг: +1472

      С-Пб on-line 8 минут назад

      Влад,что-то очень много внимания к этой мяс н ой "зве зде"

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      Рейтинг: +247

      De_Frenki 15 минут назад

      Ширли-Мырли затащит...инфа 200%

      0
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      Рейтинг: +3030

      paracetamol 22 минуты назад

      Гы! Гы-гы!

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      Рейтинг: +125

      arrivalgist 1 час назад

      ...и... Беккенбауэра ... и... Радимова )))

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      Рейтинг: +3030

      paracetamol > arrivalgist 22 минуты назад

      Радимов был весьма не плох. Получше многих сейчас, что выпендриваются.

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      Рейтинг: +125

      arrivalgist > paracetamol 16 минут назад

      Видел, воочию.)

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      Рейтинг: +2804

      AtticusFinch > paracetamol 1 минуту назад

      ага - хорош))суперзвезда уровня Сарагосы)

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      Рейтинг: +4054

      ivany4 1 час назад

      Похоже при слове Спартак, у Радимова клинит мозг!
      Пора обратиться куда следует и проверить здоровье.

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      Рейтинг: +480

      SanInstructor 1 час назад

      Радимов реально *******

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      Рейтинг: +491

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > SanInstructor 1 час назад

      Что то явно курит последнее время..

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