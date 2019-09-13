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    «Спартак» завтра проведет открытую для болельщиков тренировку. Команда проиграла три матча подряд

    Завтра, 15 сентября, состоится открытая тренировка «Спартака». Мероприятие начнется в 11:00 по Москве.

    Оно будет включать в себя автограф-сессию, общение с командой. Вход будет доступен только для владельцев абонементов на матчи текущего сезона.

    • Москвичи в РПЛ идут шестыми.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
    • Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

    text

    Публикация от text (@fcsm_official)

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: инстаграм «Спартака»

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    Сегодня, 22:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3030

      paracetamol 15 минут назад

      Команда проиграла три матча подряд, но это не рекорд! Так что все хорошо, прекрасная маркиза.

      0
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      Рейтинг: +2225

      mutabor0992 18 минут назад

      И кому вперлись автографы этих неудачников???Охрану на пол часа убрать,так фанаты быстро объяснили как играть нужно...Многим игрокам через печень,если через голову не доходит!

      1
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      Рейтинг: +2199

      JTherry 29 минут назад

      "Готов ли Жиго оформить хет-трик?" - очень странный пиар, а в Спартаке вообще нападающие есть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Бенедиктус 47 минут назад

      Кононов всем желающим подарит пиджаки.

      -1
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      Рейтинг: +125

      arrivalgist 1 час назад

      "Познакомитесь с игроками, тренерами и медицинскими работниками, которые усилили наш клуб этим летом!" - цитата ))

      0
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      Рейтинг: +471

      dimmmka 1 час назад

      Мало гавноигру по ТВ смотреть, дак ещё на тренировку приглашают?))

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