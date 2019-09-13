«Спартак» завтра проведет открытую для болельщиков тренировку. Команда проиграла три матча подряд

Завтра, 15 сентября, состоится открытая тренировка «Спартака». Мероприятие начнется в 11:00 по Москве.

Оно будет включать в себя автограф-сессию, общение с командой. Вход будет доступен только для владельцев абонементов на матчи текущего сезона.

Москвичи в РПЛ идут шестыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).

Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.

text text text Публикация от text (@fcsm_official) 13 Сен 2019 в 10:28 PDT

Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно