«Спартак» завтра проведет открытую для болельщиков тренировку. Команда проиграла три матча подряд

Команда проиграла три матча подряд, но это не рекорд! Так что все хорошо, прекрасная маркиза.
Завтра, 15 сентября, состоится открытая тренировка «Спартака». Мероприятие начнется в 11:00 по Москве.
Оно будет включать в себя автограф-сессию, общение с командой. Вход будет доступен только для владельцев абонементов на матчи текущего сезона.
- Москвичи в РПЛ идут шестыми.
- В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уфой» (пятница, 20 сентября).
- Главный тренер Олег Кононов работает в команде с прошлой осени.
Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно