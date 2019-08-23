Радимов: «Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?»

Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов оценил игру Андреа Шюррле за «Спартак» в матче против «Браги» (0:1, плей-офф квалификации Лиги Европы).

«Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? Ждeм Самару, и «Зенит» добавит!

А заодно Тиля подайте 1 сентября! Ждeм! Там и дадим оценку», — написал Радимов в твиттере.