Радимов: «Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?»

А Радимов кто такой вообще ?????7 Что за клоун.Слова желчного идиота -и ничего более.
Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов оценил игру Андреа Шюррле за «Спартак» в матче против «Браги» (0:1, плей-офф квалификации Лиги Европы).
«Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? Ждeм Самару, и «Зенит» добавит!
А заодно Тиля подайте 1 сентября! Ждeм! Там и дадим оценку», — написал Радимов в твиттере.
- Шюррле и Гус Тил – в числе новичков команды Олега Кононова в летнее окно трансферов.
- 29-го августа – дата ответного матча с «Брагой». Встреча состоится на «Открытие Арене».
- 25-го числа в Самаре состоится матч Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак».