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    Радимов: «Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?»

    Главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов оценил игру Андреа Шюррле за «Спартак» в матче против «Браги» (0:1, плей-офф квалификации Лиги Европы).

    «Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»? Ждeм Самару, и «Зенит» добавит!

    А заодно Тиля подайте 1 сентября! Ждeм! Там и дадим оценку», — написал Радимов в твиттере.

    • Шюррле и Гус Тил – в числе новичков команды Олега Кононова в летнее окно трансферов.
    • 29-го августа – дата ответного матча с «Брагой». Встреча состоится на «Открытие Арене».
    • 25-го числа в Самаре состоится матч Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак».

    Источник: Твиттер Владислава Радимова

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    23.08.2019 09:08
    Комментарии58
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      Рейтинг: +8286

      Диктор 11 часов назад

      А Радимов кто такой вообще ?????7 Что за клоун.Слова желчного идиота -и ничего более.

      1
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      Рейтинг: +211

      Smoking_dog 14 часов назад

      Это просто зависть

      1
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      Рейтинг: +875

      Alekxei Z. 15 часов назад

      Недоигрок , недомуж , недочеловек тебе Спартак соль насыпал ??? Облизывай Газпром это птоё право , но не так явно...

      2
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      Рейтинг: +4331

      subbotaspartak 16 часов назад

      Заткнись

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Grom1987 17 часов назад

      Вот такие идиоты сталкивают подростков лбами, и втягивают их в перепалку между собой. Дальше оскорбления и т.д.
      Плохо, что человеку далеко за 30-ть, а он остался в подростковом возрасте!

      4
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      Рейтинг: +1888

      BlackMurder 17 часов назад

      Ну как бэ судить по игре двух футболистов, когда играет вся команда это глупо, он сыграл три игры, а уже на нем крест ставят, причем ставит человек который тренирует даже не спартак) а зенит причем 2

      2
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      Рейтинг: +11

      sasa58 17 часов назад

      Кто такой Радимов я и знать его не знал пока он на Булановой не женился.А по жизни чмо поэтому и жена от него ушла .А бабы от хороших мужиков не уходят.Я слышал что он геем стал.

      5
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      Рейтинг: +405

      KPCCSPB 18 часов назад

      Ахаха, опять свиньи пишут о двух составах у Зенита, хоть один может их перечислить? Пишут про троллинг уставшей команды, а когда Зенит так играл, занимал 5 место, вы же тут ликовали, лицимерные обмудки. Про трансферы аргентинцев исписали весь сайт, а ща ноете, фу, гнилье.

      0
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      Рейтинг: -30

      grian 18 часов назад

      Средненький, серенький футболист, никчёмный человечек, давно забытый всеми, решил развлечься и потролить по поводу осечки ненавистного им клуба. Не ведитесь на убогого, не обижайте юродивого.

      5
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      Рейтинг: +888

      rash1959 18 часов назад

      Одно то, что Шюрле - ЧЕМПИОН МИРА, должно быть уважаемо. А что такое радимов?

      8
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