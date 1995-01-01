Дзюба поддержал мальчика, которого учителя затравили из-за прически в стиле Ибрагимовича

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением относительно ситуацией с травлей школьника Прохора Ильиных, которого учителя не допускают к занятиям из-за прически в стиле нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Меня часто спрашивают о Прохоре. Я сам не сторонник экстравагантных причесок. Сам люблю подшутить и порой негодую. Но шутки шутками, а гнобить или выгонять парня — это неприемлемо. Россия — свободная страна. Кто какую прическу хочет носить, пусть такую и носит.

Это очень странно, когда взрослые люди начинают вмешиваться. Понимаю, если бы одноклассники его подкалывали, но ситуация с Прохором какая-то бредовая. Уже везде об этом говорят. Я думаю, что скоро будут приняты определенные меры», – заявил Дзюба в интервью после матча 9-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:1).