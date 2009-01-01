Глеб: «В «Арсенале» Фабрегаса называли первым сыном Венгера, а меня вторым»

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб вспомнил о периоде работы с Арсеном Венгером и Феликсом Магатом.

Белорусский хавбек играл под руководством француза в «Арсенале».

С немцем 38-летний футболист работал в «Штутгарте» и «Вольфсбурге».

«Больше всего мне дал Венгер – и в техническом, и человеческом плане. Он по-другому смотрел на футбол и тренерский процесс.

До этого у меня был Магат. Он дикий зверь, у него как в армии. Он злой был. Говоришь ему, что у тебя нога болит, а он в ответ: «А ну-ка встал и пошел рывочки делать». Реально как в армии. Я боялся быть травмированным, потому что это была жесть, особенно после того, как ты восстановился от травмы.

А Венгер – это совсем другое. Это человек, который тебя понимает, поддерживает. У тебя какие-то сомнения, неудачно игра сложилась – он подойдет, скажет слова, которые воодушевляют. Ему не надо было ничего говорить, он сам все чувствовал. В техническом плане тоже ему очень во многом благодарен. Тогда в «Арсенале» Фабрегаса называли первым сыном Венгера, а меня вторым», – сказал Глеб.

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