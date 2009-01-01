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    Глеб: «В «Арсенале» Фабрегаса называли первым сыном Венгера, а меня вторым»

    Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб вспомнил о периоде работы с Арсеном Венгером и Феликсом Магатом.

    «Больше всего мне дал Венгер – и в техническом, и человеческом плане. Он по-другому смотрел на футбол и тренерский процесс.

    До этого у меня был Магат. Он дикий зверь, у него как в армии. Он злой был. Говоришь ему, что у тебя нога болит, а он в ответ: «А ну-ка встал и пошел рывочки делать». Реально как в армии. Я боялся быть травмированным, потому что это была жесть, особенно после того, как ты восстановился от травмы.

    А Венгер – это совсем другое. Это человек, который тебя понимает, поддерживает. У тебя какие-то сомнения, неудачно игра сложилась – он подойдет, скажет слова, которые воодушевляют. Ему не надо было ничего говорить, он сам все чувствовал. В техническом плане тоже ему очень во многом благодарен. Тогда в «Арсенале» Фабрегаса называли первым сыном Венгера, а меня вторым», – сказал Глеб.

    Глеб: «Хотел втащить Гвардиоле после финала Лиги чемпионов 2009 года»

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    Источник: «Матч ТВ»

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