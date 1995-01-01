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    Goal: Месси не сыграет с «Валенсией» и «Боруссией»

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси пропустит два следующих матча каталонской команды.

    Аргентинец продолжает тренироваться по индивидуальной программе, и не сыграет в матче Примеры с «Валенсией» (14 сентября) и во встрече Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (17 сентября), пишет Goal.

    Сам Месси не уверен, что пропустит игру с немецкой командой.

    «Я не знаю точную дату своего возвращения. Я пройду обследования, и когда мы увидим, что я на 100% в форме, я буду готов играть. С «Валенсией» я не сыграю. Посмотрим, буду ли я готов к «Боруссии» или «Гранаде». Но, как я уже сказал, я не знаю точную дату своего возвращения, – сказал Месси, передает Sport.es.

    • Месси уже пропустил игры с «Атлетиком» (0:1), «Бетисом» (5:2) и «Осасуной» (2:2).
    • В начале августа Месси травмировал на тренировке икроножную мышцу.
    • Из-за повреждения аргентинец пропустил турне «Барселоны» в США.
    • Сообщалось, что Месси может пропустить месяц из-за травмы.

    Источник: Goal

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