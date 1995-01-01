Goal: Месси не сыграет с «Валенсией» и «Боруссией»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси пропустит два следующих матча каталонской команды.

Аргентинец продолжает тренироваться по индивидуальной программе, и не сыграет в матче Примеры с «Валенсией» (14 сентября) и во встрече Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (17 сентября), пишет Goal.

Сам Месси не уверен, что пропустит игру с немецкой командой.

«Я не знаю точную дату своего возвращения. Я пройду обследования, и когда мы увидим, что я на 100% в форме, я буду готов играть. С «Валенсией» я не сыграю. Посмотрим, буду ли я готов к «Боруссии» или «Гранаде». Но, как я уже сказал, я не знаю точную дату своего возвращения, – сказал Месси, передает Sport.es.