Сборная России в Калининграде посмотрела серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018

В каком аэропорту??? Бессвязное сообщение! Их так встречали в Калининграде,у нас,или из Глазго провожали??? Куда здесь заселили?Можно сбегать,чарочку с Дзюбой пропустить.
Футболисты сборной России приземлились в Калининграде, куда отправились сегодня, 7 сентября, из Глазго после матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (2:1). В аэропорту игроки посмотрели победную серию пенальти с испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018.
Встреча с Казахстаном состоится 9 сентября. Казахи идут в группе третьими и отстают от России на пять очков.
- По мнению министра спорта РФ, победа над Казахстаном будет практически означать выход России на Евро-2020.
- Артем Дзюба попросил болельщиков уменьшить количество оскорблений.
- По словам форварда «Зенита», россияне боятся потерять любовь болельщиков.
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— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2019