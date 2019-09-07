Сборная России в Калининграде посмотрела серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018

Футболисты сборной России приземлились в Калининграде, куда отправились сегодня, 7 сентября, из Глазго после матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (2:1). В аэропорту игроки посмотрели победную серию пенальти с испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018.

Встреча с Казахстаном состоится 9 сентября. Казахи идут в группе третьими и отстают от России на пять очков.