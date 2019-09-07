Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Сборная России в Калининграде посмотрела серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018

    Футболисты сборной России приземлились в Калининграде, куда отправились сегодня, 7 сентября, из Глазго после матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против Шотландии (2:1). В аэропорту игроки посмотрели победную серию пенальти с испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018.

    Встреча с Казахстаном состоится 9 сентября. Казахи идут в группе третьими и отстают от России на пять очков.

    Источник: Твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4938

      Агасфер 42 минуты назад

      В каком аэропорту??? Бессвязное сообщение! Их так встречали в Калининграде,у нас,или из Глазго провожали??? Куда здесь заселили?Можно сбегать,чарочку с Дзюбой пропустить.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru