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    Дзюба: «Мы боимся потерять любовь болельщиков»

    Капитан сборной России Артeм Дзюба рассказал о настрое команды после победы над Шотландией, а также отметил ценность поддержки болельщиков.

    – У сборной не будет расслабленности после такой победы над шотландцами?

    – Наш тренерский штаб уже сказал, что эта победа будет обесценена, если мы потеряем очки дальше. Мы постоянно говорим, что наша сила – команда, единый коллектив. Мы бьемся, сражаемся за каждый сантиметр, и только за счет этого побеждаем. Если мы начнем думать, что кого-то обыграем на классе, сразу без шансов будет. Плюс стоит отдать должное нашему штабу: на поле просто летаешь, мощь такая! Если бы так в каждом матче себя чувствовать, мы бы разрывали всех и в России.

    – Нет ощущения, что уровень критики чуть-чуть повышается, как будто народ требует вашей крови?

    – Есть такое, я это по комментариям вижу, когда глазами пробегаешь. Одно, второе... Такие мы есть. Мы как превозносим, так и можем опустить в любой момент. Мы стараемся этого не допустить, боимся потерять эту любовь. Люди ждут, переживают, болеют. Приятно, что когда мы приезжаем к шотландцам в гости, все говорят: вы должны побеждать. А с чего? Они что, такие мертвые? Сейчас говорят: ну, мол, кого вы обыграли-то. А проиграй сейчас – говорили бы совсем другое. Это ни хорошо, ни плохо. Это – наша данность.

    • Россия одержала волевую победу над Шотландией со счeтом 2:1.
    • В отборочной группе команда занимает второе место, уступая только Бельгии.

    Да, сборная России играет скучно. Но какая разница?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +62

      playsh 31 минуту назад

      Молодец Артём,уважуха тебе за такие слова.Да и игрой своей ты это подтверждаешь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4920

      BRO_football 34 минуты назад

      Трудно потерять то, чего никогда не было

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +703

      Decorhome 40 минут назад

      Это главное

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