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    Колобков – о победе России в Глазго: «Смогли превзойти крепкую европейскую команду. Важно обыграть Казахстан и готовиться к Евро»

    Министр спорта РФ Павел Колобков поделился впечатлением от матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Шотландии и России (1:2). Россияне в группе идут вторыми.

    «Я уже поздравил Станислава Саламовича Черчесова. Конечно, ребята молодцы, это был важнейший матч, в котором одержана волевая победа. Ребята смогли выиграть и превзойти по игре достаточно крепкую европейскую команду.

    Думаю, эта победа придаст сил сборной, важно в следующем матче выиграть у Казахстана, и тогда наша команда практически обеспечит себе право на участие в чемпионате Европы 2020 года и будет спокойно к нему готовиться», – сказал Колобков ТАСС.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1240

      Фан666 59 минут назад

      Да Шотландия это топ из топов, как и Россия. Две посредственные сборные.

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