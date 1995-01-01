Колобков – о победе России в Глазго: «Смогли превзойти крепкую европейскую команду. Важно обыграть Казахстан и готовиться к Евро»

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился впечатлением от матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Шотландии и России (1:2). Россияне в группе идут вторыми.

«Я уже поздравил Станислава Саламовича Черчесова. Конечно, ребята молодцы, это был важнейший матч, в котором одержана волевая победа. Ребята смогли выиграть и превзойти по игре достаточно крепкую европейскую команду.

Думаю, эта победа придаст сил сборной, важно в следующем матче выиграть у Казахстана, и тогда наша команда практически обеспечит себе право на участие в чемпионате Европы 2020 года и будет спокойно к нему готовиться», – сказал Колобков ТАСС.