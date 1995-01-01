Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Акинфеев – о нынешней сборной России: «Поколение Аршавина, Павлюченко и остальных было сильнее»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал оценку матчу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Шотландии и России (1:2). По мнению голкипера, нынешнее поколение россиян не самое сильное.

    «Никто не будет спорить, что поколение Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее. Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается. Матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за нее и переживаем», – цитирует Акинфеева ТАСС.

    • Акинфеев с 2003 по 2018 год выступал за сборную России (110 матчей, 95 пропущенных голов).
    • Сейчас россияне идут в отборочной группе вторыми.
    • Самый дорогой игрок нынешней сборной – натурализованный бразилец Марио Фернандес (30 миллионов евро).

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4932

      Агасфер 4 минуты назад

      Эти побогаче,но,как ни странно,патриотизма у них немного больше(или осторожности),и они уже "Ваши ожидания-ваши проблемы" говорить остерегаются.Ну разве что стулом по кумполу саданут,но это только на почве расовой неприязни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7283

      alex1951 18 минут назад

      ....команда то есть...игры ,вот,нету.....этому не научишься......
      ...то поколение ,хоть в знатных клубах поиграло...
      А вы ? В собственном соку варитесь, в Лигах европейских вы - ноль!
      Теперь из вас сделают героев - такую группу мочат (минус Бельгия)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1153

      CSKA471 > alex1951 12 минут назад

      Балабол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6823

      ufos73 26 минут назад

      Это смотря какого года... 2009 и дальше "юрист" уже забылся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1970

      кошмарик 26 минут назад

      индивидуально наверно сильнее.. но желания играть и выигрывать было меньше..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1153

      CSKA471 > кошмарик 12 минут назад

      В точку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5756

      mihail200606 28 минут назад

      Ну на самом деле сборная 2008 была повыше уровнем.. Да и тренер был другой))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      GSmall 42 минуты назад

      Сейчас у сборной нет воли к победе что была в 2008.Если сейчас та же Германия или Франция выйдут по серьезке сыграют с нашими,то я боюсь представить какой позор нас будет ждать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3313

      dinar7777dinar 56 минут назад

      Это правда .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1240

      Фан666 57 минут назад

      Кто бы спорил. Парни хоть и не долго но блеснуди в Европе в крепких командах. А сейчас на посредственого головина молимся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3313

      dinar7777dinar > Фан666 56 минут назад

      И дзюбу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Иван Петров 1986 59 минут назад

      Это точно ! ! !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2792

      RotBerg 1 час назад

      Это поколение до сих пор очки сборной приносит..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3702

      vladik12 > RotBerg 1 час назад

      Да, Юра).

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73641
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru