Акинфеев – о нынешней сборной России: «Поколение Аршавина, Павлюченко и остальных было сильнее»

Эти побогаче,но,как ни странно,патриотизма у них немного больше(или осторожности),и они уже "Ваши ожидания-ваши проблемы" говорить остерегаются.Ну разве что стулом по кумполу саданут,но это только на почве расовой неприязни.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал оценку матчу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Шотландии и России (1:2). По мнению голкипера, нынешнее поколение россиян не самое сильное.
«Никто не будет спорить, что поколение Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее. Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается. Матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за нее и переживаем», – цитирует Акинфеева ТАСС.
- Акинфеев с 2003 по 2018 год выступал за сборную России (110 матчей, 95 пропущенных голов).
- Сейчас россияне идут в отборочной группе вторыми.
- Самый дорогой игрок нынешней сборной – натурализованный бразилец Марио Фернандес (30 миллионов евро).