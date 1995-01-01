Акинфеев – о нынешней сборной России: «Поколение Аршавина, Павлюченко и остальных было сильнее»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал оценку матчу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Шотландии и России (1:2). По мнению голкипера, нынешнее поколение россиян не самое сильное.

«Никто не будет спорить, что поколение Андрея Аршавина, Романа Павлюченко и всех остальных было немножечко сильнее. Но думаю, после чемпионата мира наша сборная возрождается. Матч с Шотландией показал, что команда у нас есть, мы все болеем за нее и переживаем», – цитирует Акинфеева ТАСС.