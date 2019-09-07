Сборная России вылетела из Глазго в Калининград на матч с Казахстаном

Нет ли лишнего билетика?
Матч ожидается бескомпромисный,с обилием тактических новинок ,предлагаемых сениор-менеджером ,в игре будут опробованы на казахах хитроумные ,до этого невиданные чудеса! Всем смотреть!
Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом покинули Глазго, где накануне со счетом 2:1 обыграли Шотландию в пятом туре отборочного цикла Евро-2020. Команда отправилась в Калининград.
В самой западной области России футболисты проведут встречу шестого тура против Казахстана. Она состоится 9 сентября.
- Россия в группе идет второй.
- Казахстан отстает на пять очков и занимает третье место.
- Лидирует в группе Бельгия.
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— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2019