Сборная России вылетела из Глазго в Калининград на матч с Казахстаном

Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом покинули Глазго, где накануне со счетом 2:1 обыграли Шотландию в пятом туре отборочного цикла Евро-2020. Команда отправилась в Калининград.

В самой западной области России футболисты проведут встречу шестого тура против Казахстана. Она состоится 9 сентября.

Россия в группе идет второй.

Казахстан отстает на пять очков и занимает третье место.

Лидирует в группе Бельгия.