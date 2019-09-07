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    Сборная России вылетела из Глазго в Калининград на матч с Казахстаном

    Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом покинули Глазго, где накануне со счетом 2:1 обыграли Шотландию в пятом туре отборочного цикла Евро-2020. Команда отправилась в Калининград.

    В самой западной области России футболисты проведут встречу шестого тура против Казахстана. Она состоится 9 сентября.

    • Россия в группе идет второй.
    • Казахстан отстает на пять очков и занимает третье место.
    • Лидирует в группе Бельгия.

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7283

      alex1951 29 минут назад

      Нет ли лишнего билетика?
      Матч ожидается бескомпромисный,с обилием тактических новинок ,предлагаемых сениор-менеджером ,в игре будут опробованы на казахах хитроумные ,до этого невиданные чудеса! Всем смотреть!

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