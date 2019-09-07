РПЛ по случаю завершения карьеры Это’О опубликовала видео его «шикарного» гола «Амкару»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры. На событие отреагировала РПЛ, опубликовав видео одного из голов камерунца в России.

«Один из лучших легионеров в истории РПЛ Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры.

В РПЛ за «Анжи» Это’О забил 25 голов, в том числе вот этот шикарный мяч «Амкару», – гласит пост лиги.