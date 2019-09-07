РПЛ по случаю завершения карьеры Это’О опубликовала видео его «шикарного» гола «Амкару»

Хороший нап один из лучших в своё время .
Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры. На событие отреагировала РПЛ, опубликовав видео одного из голов камерунца в России.
«Один из лучших легионеров в истории РПЛ Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры.
В РПЛ за «Анжи» Это’О забил 25 голов, в том числе вот этот шикарный мяч «Амкару», – гласит пост лиги.
- За свою карьеру 38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор».
- Последним клубом Это’О был «Катар СК».
- Самуэль с 56 голами за сборную лучший бомбардир в ее истории.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 7, 2019