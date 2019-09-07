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    РПЛ по случаю завершения карьеры Это’О опубликовала видео его «шикарного» гола «Амкару»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры. На событие отреагировала РПЛ, опубликовав видео одного из голов камерунца в России.

    «Один из лучших легионеров в истории РПЛ Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры.

    В РПЛ за «Анжи» Это’О забил 25 голов, в том числе вот этот шикарный мяч «Амкару», – гласит пост лиги.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3313

      dinar7777dinar 45 минут назад

      Хороший нап один из лучших в своё время .

      1
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      Рейтинг: +1993

      BlackMurder 47 минут назад

      Спасибо за игры в мировом футболе!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1240

      Фан666 1 час назад

      И команд таких нет, да и сам футболист об амкаре точно не помнит

      1
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      Рейтинг: +1192

      Борат 1 час назад

      Что за команды такие - амкар, анжи?

      -1
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      Рейтинг: +3702

      vladik12 1 час назад

      Видео, от которого можно пустить скупую мужскую слезу - Это'О закончил, "Амкар" и "Анжи" загнулись(.

      2
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      ...
      Рейтинг: +907

      Mirak92 > vladik12 1 час назад

      Амкар давно закончил

      0
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