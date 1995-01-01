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    «Фламенго» интересуется экс-игроком «Зенита» Маркизио

    Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может перейти во «Фламенго».

    Бразильский клуб видит в итальянце замену для Густаво Куэльяра. Переговоры между сторонами продолжаются.

    33-летний хавбек является свободным агентом, поэтому может достаться «Фламенго» бесплатно.

    • 1 июля «Зенит» расторг контракт с Маркизио, который действовал до следующего лета.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
    • Сообщалось о возможном возвращении игрока в «Ювентус».
    • Также интерес к хавбеку проявляет «Брешиа».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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