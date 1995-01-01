«Фламенго» интересуется экс-игроком «Зенита» Маркизио

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может перейти во «Фламенго».
Бразильский клуб видит в итальянце замену для Густаво Куэльяра. Переговоры между сторонами продолжаются.
33-летний хавбек является свободным агентом, поэтому может достаться «Фламенго» бесплатно.
- 1 июля «Зенит» расторг контракт с Маркизио, который действовал до следующего лета.
- В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
- Сообщалось о возможном возвращении игрока в «Ювентус».
- Также интерес к хавбеку проявляет «Брешиа».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.