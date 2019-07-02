il BiancoNero: Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус», сообщает il BiancoNero со ссылкой на собственный источник.

Итальянец может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который ранее согласовал годичный контракт с туринским клубом после сезона в «ПСЖ».

Напомним, 1-го июля Маркизио расторг соглашение с «Зенитом» и стал свободным агентом. После перехода в сентябре 2018-го года он забил три гола в 15-ти матчах за команду Сергея Семака и стал чемпионом России.