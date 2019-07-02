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    il BiancoNero: Маркизио может вернуться в «Ювентус»

    Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус», сообщает il BiancoNero со ссылкой на собственный источник.

    Итальянец может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который ранее согласовал годичный контракт с туринским клубом после сезона в «ПСЖ».

    Напомним, 1-го июля Маркизио расторг соглашение с «Зенитом» и стал свободным агентом. После перехода в сентябре 2018-го года он забил три гола в 15-ти матчах за команду Сергея Семака и стал чемпионом России.

    • Маркизио – воспитанник «Ювентуса». Выступал за главную команду суммарно на протяжении 13-ти сезонов.
    • В апреле итальянец перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.

    Источник: il BiancoNero

    Интернет-СМИ о «Ювентусе». 3 миллиона уникальных посетителей в июне.

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    02.07.2019 23:10
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