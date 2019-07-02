il BiancoNero: Маркизио может вернуться в «Ювентус»

Полузащитник Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус», сообщает il BiancoNero со ссылкой на собственный источник.
Итальянец может последовать примеру вратаря Джанлуиджи Буффона, который ранее согласовал годичный контракт с туринским клубом после сезона в «ПСЖ».
Напомним, 1-го июля Маркизио расторг соглашение с «Зенитом» и стал свободным агентом. После перехода в сентябре 2018-го года он забил три гола в 15-ти матчах за команду Сергея Семака и стал чемпионом России.
- Маркизио – воспитанник «Ювентуса». Выступал за главную команду суммарно на протяжении 13-ти сезонов.
- В апреле итальянец перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.