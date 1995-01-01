Экс-игрок «Зенита» Маркизио может подписать контракт с «Брешиа»

На халяву, у нас,залечил все свои болячки, и сейчас может наслаждаться игрой.
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может вернуться в Италию.
Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, 33-летний футболист ведет переговоры с «Брешиа».
Клуб готов заключить с Маркизио двухлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро в год плюс многочисленные бонусы.
Впрочем, хавбек хочет зарабатывать больше – 2,5-3 миллиона за сезон.
- 1 июля «Зенит» расторг соглашение с Маркизио, которое действовало до следующего лета.
- В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
- Сообщалось о возможном возвращении игрока в «Ювентус».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (45,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.