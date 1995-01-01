Экс-игрок «Зенита» Маркизио может подписать контракт с «Брешиа»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может вернуться в Италию.

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, 33-летний футболист ведет переговоры с «Брешиа».

Клуб готов заключить с Маркизио двухлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро в год плюс многочисленные бонусы.

Впрочем, хавбек хочет зарабатывать больше – 2,5-3 миллиона за сезон.