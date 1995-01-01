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    Экс-игрок «Зенита» Маркизио может подписать контракт с «Брешиа»

    Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может вернуться в Италию.

    Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, 33-летний футболист ведет переговоры с «Брешиа».

    Клуб готов заключить с Маркизио двухлетний контракт с зарплатой 1 миллион евро в год плюс многочисленные бонусы.

    Впрочем, хавбек хочет зарабатывать больше – 2,5-3 миллиона за сезон.

    • 1 июля «Зенит» расторг соглашение с Маркизио, которое действовало до следующего лета.
    • В составе петербургской команды итальянец сыграл 15 матчей и забил два гола.
    • Сообщалось о возможном возвращении игрока в «Ювентус».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (45,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 06:36
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3290

      порт 1 час назад

      На халяву, у нас,залечил все свои болячки, и сейчас может наслаждаться игрой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      На такой развод мог повестись только Зеня.

      0
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