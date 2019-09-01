Sport24: Крал утром подписал контракт со «Спартаком». Сумма трансфера – 9 миллионов

Полузащитник «Славии» Алекс Крал перешел в «Спартак». Такой информацией обладает Sport24. Футболист поставил подпись под документами сегодня утром, 1 сентября.

Контракт рассчитан на пять лет, сумма трансфера составила 9 миллионов евро без учета бонусов. Футболист уже подписался на аккаунт «Спартака» в инстаграме.

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