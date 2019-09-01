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    Sport24: Крал утром подписал контракт со «Спартаком». Сумма трансфера – 9 миллионов

    Полузащитник «Славии» Алекс Крал перешел в «Спартак». Такой информацией обладает Sport24. Футболист поставил подпись под документами сегодня утром, 1 сентября.

    Контракт рассчитан на пять лет, сумма трансфера составила 9 миллионов евро без учета бонусов. Футболист уже подписался на аккаунт «Спартака» в инстаграме.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1298

      Derzkiy1 4 минуты назад

      ЦСКА купил лучшего игрока Чехии за 2,5) разница скаутов или менеджеров хз кто там договаривается , у них ценник по трансфермаркет одинаковый , но кто то покупает за 2 а другой за 12 .... Нужно задумать руководству

      0
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      Рейтинг: +949

      Boeung777 44 минуты назад

      Так 9 или 12 млн? Без откатов, видимо, не обошлось.

      0
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      Рейтинг: +4794

      Агасфер 50 минут назад

      Карл у Крала украл кораллы,
      а Крал у "Спартака",
      в подкидного дурака,
      отжал 12 миллионов,
      к восторгу бывших чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +5965

      derrik2000 56 минут назад

      "Делегаты" красно-белых, которых направили для подписания договора, командировоШные выжали по максимуму. ))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1271

      Томик 1 час назад

      На футболке написано "Крал".

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      Рейтинг: +4794

      Агасфер > Томик 49 минут назад

      Это уже признанка...

      0
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      Рейтинг: +3979

      ivany4 1 час назад

      Интересно, летнее окно закрывается вроде как 31 августа?

      0
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      Рейтинг: +6103

      Eddyson > ivany4 1 час назад

      В ночь с 1 на 2 сентября.

      3
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      Рейтинг: +5141

      Сильвербой 1 час назад

      Ну посмотрим теперь кто это такой! У нас удачные покупки бывают одна в пятилетку и по-моему мы уже угадали и Тилем!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4794

      Агасфер > Сильвербой 49 минут назад

      Это Слуцкий угадал,а не вы.По слухам,Федун зажал тому обещанную цистерну АИ-95.

      0
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      Рейтинг: +20533

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Полузащитники (опорники) очень нужны. Надеюсь, не холостой выстрел.

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      Рейтинг: +10805

      sssrspartak > gol_kak_sokol 1 час назад

      да бы!не хотелось бы !

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