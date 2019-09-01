Sport24: Крал утром подписал контракт со «Спартаком». Сумма трансфера – 9 миллионов

ЦСКА купил лучшего игрока Чехии за 2,5) разница скаутов или менеджеров хз кто там договаривается , у них ценник по трансфермаркет одинаковый , но кто то покупает за 2 а другой за 12 .... Нужно задумать руководству
Полузащитник «Славии» Алекс Крал перешел в «Спартак». Такой информацией обладает Sport24. Футболист поставил подпись под документами сегодня утром, 1 сентября.
Контракт рассчитан на пять лет, сумма трансфера составила 9 миллионов евро без учета бонусов. Футболист уже подписался на аккаунт «Спартака» в инстаграме.
- Transfermarkt оценивает стоимость Краля в 3,5 миллиона евро.
- Москвичи переключились на Крала после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.
- Изначально в «Славии» заявляли, что не собираются продавать Крала.
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