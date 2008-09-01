У «Барселоны» худший старт в Примере за 11 лет. Гвардиола в 2008-м начал так же, но выиграл требл

не пойму как может быть 2 очка, после победы и ничьи?
и почему четвертый тур, когда 3 игры было сыграно. так еще если посмотреть таблицу там они сейчас на 9 месте.
«Барселона» сыграла вничью 2:2 с «Осасуной» в рамках третьего тура чемпионата Испании.
В предыдущем туре команда обыграла «Бетис» (5:2), а в стартовом туре уступила «Атлетику» (0:1). С четырьмя очками команда Эрнесто Вальверде занимает седьмое место в турнирной таблице.
Это худший старт каталонского клуба в Примере за 11 лет. В сезоне-2008/09 команда под руководством Хосепа Гвардиолы набрала такое же количество очков после трех туров. В том сезоне команда выиграла чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.
- Нападающий Лионель Месси пропустил все матчи нового сезона из-за травмы икроножной мышцы.
- Соперниками команды по группе F Лиги чемпионов стали «Боруссия», «Интер» и «Славия». Полный результат жеребьевки – здесь.