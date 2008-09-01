У «Барселоны» худший старт в Примере за 11 лет. Гвардиола в 2008-м начал так же, но выиграл требл

«Барселона» сыграла вничью 2:2 с «Осасуной» в рамках третьего тура чемпионата Испании.

В предыдущем туре команда обыграла «Бетис» (5:2), а в стартовом туре уступила «Атлетику» (0:1). С четырьмя очками команда Эрнесто Вальверде занимает седьмое место в турнирной таблице.

Это худший старт каталонского клуба в Примере за 11 лет. В сезоне-2008/09 команда под руководством Хосепа Гвардиолы набрала такое же количество очков после трех туров. В том сезоне команда выиграла чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.