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    Бундеслига. «Бавария» забила шесть голов «Майнцу», «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи третьего тура Бундеслиги. Действующий чемпион «Бавария» уступала, но победила «Майнц», забив шесть голов.

    В другой встрече соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» разошелся миром с «Хоффенхаймом». «Шальке» крупно победил «Герту».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

    Бавария – Майнц – 6:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Ботьюс, 6; 1:1 – Павар, 36; 2:1 – Алаба, 45; 3:1 – Перишич, 54; 4:1 – Коман, 64; 5:1 – Левандовски, 78; 6:1 – Дэвис, 80.

    Байер – Хоффенхайм – 0:0

    Вольфсбург – Падерборн – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Оливейра-Соуза, 12; 1:1 – Брекало, 56.

    Фрайбург – Кельн – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чикош, 40; 1:1 – Модест, 52; 1:3 – Скири, 90+2.

    Шальке – Герта – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Штарк, 38 (в свои ворота); 2:0 – Рекик, 48 (в свои ворота); 3:0 – Кенни, 85.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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