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    «Краснодар» опубликовал расписание матчей команды в групповом этапе Лиги Европы

    Стало известно расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.

    Южанам в соперники достались «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».

    19 сентября

    «Базель» – «Краснодар»

    3 октября

    «Краснодар» – «Хетафе»

    24 октября

    «Трабзонспор» – «Краснодар»

    7 ноября

    «Краснодар» – «Трабзонспор»

    28 ноября

    «Краснодар» – «Базель»

    12 декабря

    «Хетафе» – «Краснодар»

    14 персонажей, ради которых в России нужно идти на еврокубки

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 06:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: -7104

      Январь 59 14 минут назад

      Не самая сложная группа. Все команды достойны уважения , но супер -клубов нет. Каждая игра будет интересная , каждая победа будет радостная, проход в следующие тур будет большим достижением.

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      Рейтинг: +619

      MURAD F. A. 22 минуты назад

      Ждем побед.. .. ..

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