Не самая сложная группа. Все команды достойны уважения , но супер -клубов нет. Каждая игра будет интересная , каждая победа будет радостная, проход в следующие тур будет большим достижением.
Стало известно расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.
Южанам в соперники достались «Базель», «Хетафе» и «Трабзонспор».
19 сентября
«Базель» – «Краснодар»
3 октября
«Краснодар» – «Хетафе»
24 октября
«Трабзонспор» – «Краснодар»
7 ноября
«Краснодар» – «Трабзонспор»
28 ноября
«Краснодар» – «Базель»
12 декабря
«Хетафе» – «Краснодар»
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