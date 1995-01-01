Влашич: «ЦСКА фаворит группы вместе с «Эспаньолом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился наблюдениями от результатов жеребьевки групповой стадии Лиги Европы.

Армейцы сыграют в группе H. Их соперники – «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

«Группа для нас хорошая. Конечно, все команды, которые проходят в групповую стадию, хотят пройти дальше. Но, думаю, мы фавориты группы вместе с «Эспаньолом». Уже жду этих игр, доволен нашим жребием», – сказал Влашич.

Матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы пройдут 19 сентября.

Жеребьевка группового этапа ЛЕ. ЦСКА сыграет с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем», «Краснодар» – с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором»