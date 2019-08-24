Лига 1. «Бордо» победил «Дижон», «Нант» переиграл «Амьен» и другие результаты

Состоялись некоторые матчи третьего тура Лиги 1. «Бордо» в гостях всухую победил «Дижон», для гостей это первый выигрыш в сезоне, и они поднялись на десятое место в таблице.

В другой встрече «Нант» в большинстве победил «Амьен». Команда Кристиана Гуркюффа также выиграла первый раз в сезоне.

Чемпионат Франции. Лига 1.3-й тур

Амьен – Нант – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кулибали, 53; 1:1 – Зунгу, 72; 1:2 – Симон, 85.

Удаления: Дибасси, 31 – нет.

Анжер – Метц – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Эль-Мегали, 4; 2:0 – Сантамария, 43; 3:0 – Алиуи, 67.

Брест – Реймс – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Шарбонье, 86.

Дижон – Бордо – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хван, 11; 0:2 – Бенито, 47.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1