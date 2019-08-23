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    Кононов не смог повторить рекордную серию Карреры со «Спартаком» из пяти побед подряд

    «Спартак» проиграл «Браге» (0:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    Московский клуб прервал серию из четырех побед кряду.

    Главный тренер красно-белых Олег Кононов не смог повторить серию Массимо Карреры, который весной 2018 года выигрывал в пяти встречах подряд.

    Кроме того, команда впервые за три недели не смогла забить гол.

    • Следующий матч «Спартак» проведет 25 августа с «Крыльями Советов» в РПЛ.
    • Ответная игра в Лиге Европы против «Браги» состоится 29 августа.

    Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле

    Источник: «Бомбардир»

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    23.08.2019 12:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +884

      amazonaws 11 часов назад

      Причина поражения Спартака одна - ТРУСОСТЬ!!!
      Элементарная, обычная трусость и ничего больше!!!

      Шюррле потерялся на общем "автобусном" спартаковском фоне.
      «Брага» великолепно подготовилась к сопернику и закрыла любой быстрый переход из обороны в атаку.
      «Спартак» терялся под грамотно организованным прессингом и потерял аж 10 мячей на своей половине.
      Когда мяч всё-таки добирался до Шюррле, то впереди уже всё было перекрыто.
      Зато, после потери мяча, на половине поля Браги, у Спартака быстро возникали проблемы.
      Зобнин не успевает накрыть игрока на одиннадцатиметровой отметке, Гулиев совсем сзади.
      Айртон должен ближе встречать.
      Реализуй «Брага» свои моменты, результат был как у «Краснодара» в Греции.
      На протяжении всего матча португальцы создавали моменты в основном через кроссы с флангов – на их счету 21 попытка кросса в штрафную.
      До середины второго тайма "автобус" красно-белых сдерживал соперника, но когда «физика» подсела, то стали возникать ошибки, которые и привели к голу в ворота Спартака.

      Олимпиакос так напугал Спартак, четырьмя сухарями Краснодару, что спартаковцы, с перепугу, не знали куда бежать и в какие ворота забивать.
      Выставили автобус и стали отбиваться, а про атаку забыли и не до неё!
      Кабы только не пропустить от ЗАБИВНОЙ Браги.
      Меньше ТРЁХ в последних играх Брага не забивала.
      И эта скорострельность Браги СИЛЬНО напугала игроков, Кононова и Спартак.
      Это ещё хорошо, что спартаковцы ТРИ не пропустили.
      Автобус поставили, ГОЛ пропустили, а сами не смогли забить.
      Атака беззубая, защита дырявая.

      У Спартака была трусливая ТАКТИКА, как бы много не пропустить.
      Трусливая тактика - это тоже тактика, но она не приносит ПОБЕД.
      Вот и Спартаку НЕ ПРИНЕСЛА!!!
      Зато Спартаку принесла головную боль и новую ПОРЦИЮ критики.
      Португальцы перекрыли спартаковским футбольный кислород, а сами дожали и ВЫЖАЛИ максимум.
      Спартак показал какую-то беспомощность, да и Брага немного струсила и не лезла на рожон, как бы чего не вышло.
      Спартак испугался Браги, а Брага испугалась Спартака.
      Вот так, с ПЕРЕПУГУ, и играли всю игру с оглядкой на соперника.

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      Рейтинг: +6738

      ufos73 14 часов назад

      Зачем сравнивать куй с пальцем?

      1
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      Рейтинг: +976

      Борат 15 часов назад

      подождите вы!!! может он выдаст серию из 5-ти поражений подряд?!!!

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      Рейтинг: +5786

      piligrim1986 16 часов назад

      да он много чего повторить не смог

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      Рейтинг: +19318

      oyabun 17 часов назад

      При Каррере игра команды радовала, он вводил в составых новых молодых игроков - Максименко, Ломовицкий, Рассказов, Игнатов. Кононов же 3-х из 4-х уже выкинул из основы, а команда совсем не радует игрой даже при куче купленых легов. Так что сравнивать этих тренеров не совсем корректно, небо и земля, имхо.

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      Рейтинг: +11

      Nariman27 > oyabun 10 часов назад

      Ломовицкий как то сам скис, но реально не понятно почему не играют Рассказов с Игнатовым? Рассказов последних пару игр закосячил, но ведь молодость

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      Рейтинг: +19318

      oyabun > Nariman27 44 минуты назад

      По последней игре с Брагой было очень заметно что Ещенко на своей позиции не справляется. Не думаю что Рассказов был бы хуже.Всё таки помоложе и порезвее.

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