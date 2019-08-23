Кононов не смог повторить рекордную серию Карреры со «Спартаком» из пяти побед подряд

Причина поражения Спартака одна - ТРУСОСТЬ!!!
Элементарная, обычная трусость и ничего больше!!!
Шюррле потерялся на общем "автобусном" спартаковском фоне.
«Брага» великолепно подготовилась к сопернику и закрыла любой быстрый переход из обороны в атаку.
«Спартак» терялся под грамотно организованным прессингом и потерял аж 10 мячей на своей половине.
Когда мяч всё-таки добирался до Шюррле, то впереди уже всё было перекрыто.
Зато, после потери мяча, на половине поля Браги, у Спартака быстро возникали проблемы.
Зобнин не успевает накрыть игрока на одиннадцатиметровой отметке, Гулиев совсем сзади.
Айртон должен ближе встречать.
Реализуй «Брага» свои моменты, результат был как у «Краснодара» в Греции.
На протяжении всего матча португальцы создавали моменты в основном через кроссы с флангов – на их счету 21 попытка кросса в штрафную.
До середины второго тайма "автобус" красно-белых сдерживал соперника, но когда «физика» подсела, то стали возникать ошибки, которые и привели к голу в ворота Спартака.
Олимпиакос так напугал Спартак, четырьмя сухарями Краснодару, что спартаковцы, с перепугу, не знали куда бежать и в какие ворота забивать.
Выставили автобус и стали отбиваться, а про атаку забыли и не до неё!
Кабы только не пропустить от ЗАБИВНОЙ Браги.
Меньше ТРЁХ в последних играх Брага не забивала.
И эта скорострельность Браги СИЛЬНО напугала игроков, Кононова и Спартак.
Это ещё хорошо, что спартаковцы ТРИ не пропустили.
Автобус поставили, ГОЛ пропустили, а сами не смогли забить.
Атака беззубая, защита дырявая.
У Спартака была трусливая ТАКТИКА, как бы много не пропустить.
Трусливая тактика - это тоже тактика, но она не приносит ПОБЕД.
Вот и Спартаку НЕ ПРИНЕСЛА!!!
Зато Спартаку принесла головную боль и новую ПОРЦИЮ критики.
Португальцы перекрыли спартаковским футбольный кислород, а сами дожали и ВЫЖАЛИ максимум.
Спартак показал какую-то беспомощность, да и Брага немного струсила и не лезла на рожон, как бы чего не вышло.
Спартак испугался Браги, а Брага испугалась Спартака.
Вот так, с ПЕРЕПУГУ, и играли всю игру с оглядкой на соперника.
«Спартак» проиграл «Браге» (0:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Московский клуб прервал серию из четырех побед кряду.
Главный тренер красно-белых Олег Кононов не смог повторить серию Массимо Карреры, который весной 2018 года выигрывал в пяти встречах подряд.
Кроме того, команда впервые за три недели не смогла забить гол.
- Следующий матч «Спартак» проведет 25 августа с «Крыльями Советов» в РПЛ.
- Ответная игра в Лиге Европы против «Браги» состоится 29 августа.
Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле