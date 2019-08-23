Кононов не смог повторить рекордную серию Карреры со «Спартаком» из пяти побед подряд

«Спартак» проиграл «Браге» (0:1) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Московский клуб прервал серию из четырех побед кряду.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов не смог повторить серию Массимо Карреры, который весной 2018 года выигрывал в пяти встречах подряд.

Кроме того, команда впервые за три недели не смогла забить гол.

Следующий матч «Спартак» проведет 25 августа с «Крыльями Советов» в РПЛ.

Ответная игра в Лиге Европы против «Браги» состоится 29 августа.

Больше не верим Кононову. «Спартак» даже не пытается играть в атакующем стиле