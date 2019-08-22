Радимов: «За фразу после Уэльса мы вспоминаем Евсеева как народного героя, а Семака дисквалифицировали»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака за оскорбление судей. Действующий чемпион России назвал арбитров козлами.

«Мне не понравилось то, что главы комитетов такое ощущение прямо ждали этого. Буквально через час после матча все они выдали, что накажут Семака, чтобы появиться на первых строках порталов. Понятно, что Семак тоже ошибся, он не должен был этого говорить.

Я его не защищаю, могу это ему в глаза сказать. Да он и сам понимает, что ошибся. Он за это извинился. У нас вся страна гордится тем, как Вадим Евсеев после Уэльса сказал. Мы вспоминаем его как народного героя, а Семака дисквалифицировали», – сказал Радимов.