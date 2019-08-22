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    Радимов: «За фразу после Уэльса мы вспоминаем Евсеева как народного героя, а Семака дисквалифицировали»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака за оскорбление судей. Действующий чемпион России назвал арбитров козлами.

    «Мне не понравилось то, что главы комитетов такое ощущение прямо ждали этого. Буквально через час после матча все они выдали, что накажут Семака, чтобы появиться на первых строках порталов. Понятно, что Семак тоже ошибся, он не должен был этого говорить.

    Я его не защищаю, могу это ему в глаза сказать. Да он и сам понимает, что ошибся. Он за это извинился. У нас вся страна гордится тем, как Вадим Евсеев после Уэльса сказал. Мы вспоминаем его как народного героя, а Семака дисквалифицировали», – сказал Радимов.

    • По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, Семак извинился перед судьями.
    • Тренер пропустит ближайший матч РПЛ против «Уфы».
    • «Зенит» лидирует в таблице.

    Источник: «Р-Спорт»

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    22.08.2019 00:30
    Комментарии28
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      Рейтинг: +229

      Spinorr 22 августа, 16:35

      Евсеев тут не при чем. Радимов путает мат с оскорблениями.
      И не вся страна гордится, большинство и не знают про этот случай.

      1
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      Рейтинг: +32218

      portero 22 августа, 14:34

      Насколько помню Радимову, кДк давал 6 игр дисквы....

      0
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      Рейтинг: +2474

      yorgenbarenz 22 августа, 14:01

      Евсеев всего лишь объяснил,как надо заниматься любовью,когда у партнёра проблемы со спиной.

      0
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      Рейтинг: +1370

      Валерий1965 22 августа, 11:18

      И этим доказали, что козлы!)))

      1
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      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 22 августа, 08:17

      Кто такой семак? Радимов - то г....о - это давно всем известною.

      0
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      ...
      Рейтинг: +730

      ААМ > Иван Петров 1986 22 августа, 09:14

      Иван Петров - неграмотный 33-летний мудак, а Семак - тренер

      6
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      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 > ААМ 22 августа, 12:54

      Ах тренер, а я думал тоже г...но - воняет также.

      0
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      ...
      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод > Иван Петров 1986 22 августа, 14:03

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      А ты сам кто ? Чего в жизни добился ? Ну кроме как "унитаз кормить" чего-нибудь умеешь ? А выползыш ?

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      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 > пьяныйхоровод 22 августа, 14:11

      Придурок, ты откуда вылез. Тебя кто тут ждал?

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      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод > Иван Петров 1986 22 августа, 14:20

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      Я то как и все из мамы вылез , а тебя явно не женским местом рожали . Чего считаешь себя умнее других ? А , дегенерат олигофренов ?

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      Рейтинг: +268

      Иван Петров 1986 > пьяныйхоровод 22 августа, 14:46

      Вот и полезай обратно откуда вылез.

      0
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      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод > Иван Петров 1986 22 августа, 15:10

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      Сглотни ушлёпок - тебе уже полную ва фельницу напихали .

      -81
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      Рейтинг: +272

      FCTB > Иван Петров 1986 22 августа, 17:55

      А ты кто такой?? Интернет герой который обсирает всех в интернете?? Многого добился в жизни!
      Тут уже правильнее спросить кто ты такой.

      0
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      Рейтинг: -9703

      пьяныйхоровод > Иван Петров 1986 22 августа, 20:27

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      иван петров , иван петров
      сосать писюн всегда готов .
      иван петров , иван петров
      всю жизнь нырял в го в но коров .

      -79
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      Рейтинг: +730

      ААМ 22 августа, 08:02

      Просто, зная отношение проспартаковской бранжи в КДК во главе с Григорьянцем, надо было быть умнее.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2937

      Дядя Серёжа 22 августа, 07:13

      Евсеев нормальный пацан. Забил - выразил просто радость.
      А Семак выразил мнение. Не понравилось.

      3
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      Рейтинг: +273

      gunstilzit 22 августа, 07:07

      Это из Семака делают героя,величайшего тренера современности.

      1
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      Рейтинг: +3230

      Добрый Бобер 22 августа, 06:48

      Евсеев в том матче забил гол, который вывел сборную России на Чемпионат Европы, а потом объяснил жителям Уэльса, что они на этот чемпионат не едут. Он никого не оскорблял лично. А учитывая подоплёку, возникшую после первого матча, так вообще мягко выразился.

      3
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      Рейтинг: +2334

      Nesterenko 22 августа, 04:54

      Фраза Евсеева это не оскорбление, а нецензурная брань.

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