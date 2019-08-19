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    Икарди не перейдет в «Монако»

    Нападающего «Интера» Мауро Икарди в «Монако» не будет. Об этом заявила жена и агент футболиста Ванда Нара.

    «Мауро не перейдет в «Монако», – сказала Нара.

    Ранее сообщалось, что монегаски готовы платить аргентинцу 12 миллионов евро в год, что значительно превышает предложения других претендентов.

    Форвардом также интересуются «Рома», «Наполи» и «Ювентус».

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: AS

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