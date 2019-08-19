Икарди не перейдет в «Монако»

Нападающего «Интера» Мауро Икарди в «Монако» не будет. Об этом заявила жена и агент футболиста Ванда Нара.

«Мауро не перейдет в «Монако», – сказала Нара.

Ранее сообщалось, что монегаски готовы платить аргентинцу 12 миллионов евро в год, что значительно превышает предложения других претендентов.

Форвардом также интересуются «Рома», «Наполи» и «Ювентус».