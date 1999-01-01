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    Football Italia: «Монако» готов платить Икарди 12 миллионов в год

    «Монако» подготовил предложение по трансферу нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

    По информации источника, французский клуб попытается купить аргентинца за 60-65 миллионов евро плюс бонусы.

    При этом самому футболисту монегаски готовы платить 12 миллионов евро в год, что значительно превышает предложения других претендентов.

    Форвардом также интересуются «Рома», «Наполи» и «Ювентус».

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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