Football Italia: «Монако» готов платить Икарди 12 миллионов в год

«Монако» подготовил предложение по трансферу нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Football Italia.
По информации источника, французский клуб попытается купить аргентинца за 60-65 миллионов евро плюс бонусы.
При этом самому футболисту монегаски готовы платить 12 миллионов евро в год, что значительно превышает предложения других претендентов.
Форвардом также интересуются «Рома», «Наполи» и «Ювентус».
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.