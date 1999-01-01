Football Italia: «Монако» готов платить Икарди 12 миллионов в год

«Монако» подготовил предложение по трансферу нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По информации источника, французский клуб попытается купить аргентинца за 60-65 миллионов евро плюс бонусы.

При этом самому футболисту монегаски готовы платить 12 миллионов евро в год, что значительно превышает предложения других претендентов.

Форвардом также интересуются «Рома», «Наполи» и «Ювентус».