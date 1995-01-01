Дуглас Сантос: «Нужно делать свою работу, играть без оглядки на решения арбитра»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) призвал не концентрироваться на решениях судьи. С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве после удаления Ризвана Уциева.

— Случилась большая редкость. Арбитр принял решение, которое не устраивало ни одну из сторон. Вы прежде с таким сталкивались? Это достаточно редкая ситуация.

— Да, я могу вспомнить, были такие случаи неоднократно. Футбол — сложная игра, но нужно играть с соперником, неважно сколько человек на поле, 10, 11, 9. Я знаю и понимаю, что мы сыграли не очень хорошо в каком-то моменте, но нам нужно идти дальше с высокоподнятой головой и работать дальше, а также играть без оглядки на решения арбитра, а просто делать свою работу.

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