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    Дуглас Сантос: «Нужно делать свою работу, играть без оглядки на решения арбитра»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0) призвал не концентрироваться на решениях судьи. С седьмой минуты действующие чемпионы играли в большинстве после удаления Ризвана Уциева.

    — Случилась большая редкость. Арбитр принял решение, которое не устраивало ни одну из сторон. Вы прежде с таким сталкивались? Это достаточно редкая ситуация.

    — Да, я могу вспомнить, были такие случаи неоднократно. Футбол — сложная игра, но нужно играть с соперником, неважно сколько человек на поле, 10, 11, 9. Я знаю и понимаю, что мы сыграли не очень хорошо в каком-то моменте, но нам нужно идти дальше с высокоподнятой головой и работать дальше, а также играть без оглядки на решения арбитра, а просто делать свою работу.

    Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      Boeung777 10 минут назад

      Красавчик! Если каждый будет заниматься своим делом, и футбол и жизнь станут чище. Но у нас же не могут не обо&рать по уши.

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      Рейтинг: +474

      tomsib 38 минут назад

      Достойно!

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