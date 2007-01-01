Балотелли мог также перейти в «Динамо» или «Краснодар». Клубы отказались из-за зарплаты

Ранее «Бомбардир» со ссылкой на Sport24 писал об отказе «Локомотива» от покупки нападающего Марио Балотелли.

Чемпион РПЛ-2017 отказал агентам футболиста, потому что линия нападения не нуждается в усилении. Ранее состав команды Юрия Семина пополнил экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич.

По инфорации «БИЗНЕС Online», представители 29-летнего Балотелли также контактировали с «Динамо» и «Краснодаром». Клубы ответили отказом из-за требований итальянца по зарплате – игрок хотел пять миллионов евро в год и бонус в том же размере для агента Мино Райолы.