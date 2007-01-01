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    Балотелли мог также перейти в «Динамо» или «Краснодар». Клубы отказались из-за зарплаты

    Ранее «Бомбардир» со ссылкой на Sport24 писал об отказе «Локомотива» от покупки нападающего Марио Балотелли.

    Чемпион РПЛ-2017 отказал агентам футболиста, потому что линия нападения не нуждается в усилении. Ранее состав команды Юрия Семина пополнил экс-форвард «Зенита» Лука Джорджевич.

    По инфорации «БИЗНЕС Online», представители 29-летнего Балотелли также контактировали с «Динамо» и «Краснодаром». Клубы ответили отказом из-за требований итальянца по зарплате – игрок хотел пять миллионов евро в год и бонус в том же размере для агента Мино Райолы.

    • Последние три года бывший игрок «Манчестер Сити», «Милана» и «Ливерпуля» принадлежал «Ницце». В июле стороны не стали продлевать контракт.
    • Вторую половину сезона он провел в «Марселе» на правах аренды. Суммарно в прошлом сезоне забил восемь голов и отдал один ассист в 25-ти играх всех турниров.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +627

      life85 42 секунды назад

      Было бы интересно посмотреть на него в слабой лиге .

      0
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      Рейтинг: +1960

      InterMilLano1908 12 минут назад

      Ну уж лучше немца из Дортмунда будет... жаль что ЦСКА не потянет зп...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13800

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      У нас в РПЛ уже есть СуперМарио ( в ЦСКА), а этого "СуперМарио" может и не надо?...

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