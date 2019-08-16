Sport24: «Локомотив» отказался от подписания Балотелли и продвинулся в переговорах с Рибери

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Бывший нападающий «Марселя» Марио Балотелли мог оказаться в РПЛ этим летом.
По информации Sport24, агенты итальянца предложили его услуги «Локомотиву», но получили отказ. В московском клубе ответили, что передняя линия команды не нуждается в усилении.
При этом «Локомотив» продвинулся в переговорах с экс-полузащитником «Баварии» Франком Рибери, о которых сообщалось ранее.
- В настоящее время Балотелли – свободный агент.
- Кроме «Марселя», 29-летний игрок ранее выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу».