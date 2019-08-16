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    Sport24: «Локомотив» отказался от подписания Балотелли и продвинулся в переговорах с Рибери

    Бывший нападающий «Марселя» Марио Балотелли мог оказаться в РПЛ этим летом.

    По информации Sport24, агенты итальянца предложили его услуги «Локомотиву», но получили отказ. В московском клубе ответили, что передняя линия команды не нуждается в усилении.

    При этом «Локомотив» продвинулся в переговорах с экс-полузащитником «Баварии» Франком Рибери, о которых сообщалось ранее.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии21
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      Рейтинг: +3951

      3a zenit 18 минут назад

      вкусная лапша на уши дрезине

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -43

      Я - легенда 38 минут назад

      Балотелли доигрался. Не берутЪ! ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22270

      zra78 50 минут назад

      Интересно в чём заключается это продвижение?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15950

      сапёр75 1 час назад

      Вот это номер ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      FENIX-SL 1 час назад

      аааа
      Балотелли не нужен Локомотиву?
      забавно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      regbiN > FENIX-SL 1 час назад

      Некогда талантливый футболист, но дисциплина подвела , нафиг он никому не нужен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7889

      Cules2013 > regbiN 37 минут назад

      я бы так не спешил с выводами. во Франции он реально реанимировал карьеру, много забивал. Вместо бревна Смолова был бы весьма полезен. Бало 29 лет, а Франку уже 36 лет, он старый и травматичный.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +498

      FENIX-SL > regbiN 32 минуты назад

      Игрок такого уровня..что бы он не делал..любому клубу России не помешает..даже мешку Зениту
      ты что то высоко видимо думаешь об РПЛ
      сюда едут люди лишь за бабки и не более того..ну максимум раскрыться в ЛЧ и свалить в нормальный клуб
      так наверное нужно приглашать мировых футболистов..да побольше..пусть и за бабки дикие..но повышать уровень чемпионата
      тебе самому приятнее на Тарасовых и Новосельцевых смотреть?

      2
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      Рейтинг: +94

      From1945 1 час назад

      Кто-то где-то что-то курит...

      3
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      Рейтинг: +91

      Фантомас 67 1 час назад

      За то Кикнадзе "трындел", никакого Рибери. Конспиратор хренов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1808

      Masteralex 1 час назад

      Балотелли нафиг не нужен, проблемный игрок, от которого на поле сейчас меньше пользы чем вреда вне поля

      3
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      ...
      Рейтинг: +1008

      Вот оно чё Михалыч > Masteralex 1 час назад

      Ну чо там проблемный.Игрок топ уровня.По крайней мере со стулом ни на кого не кидался.Не хуже Кокоши и Мамая .Или эти двое лучше Балотелли как футболиста ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +825

      Romantic2010 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Нам Диарра хватило...Топ игрок, но со своими закидонами...захотел не пришел на тренировку и тд...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1008

      Вот оно чё Михалыч > Romantic2010 33 минуты назад

      Брателло ты свое внимание не на тот момент упираешь.Да покуй пришел на тренировку или куда.Главное сколько голов забивает.Вот Балотелли играя в Ницце , в 61 матче забил 33 гола.Коэффициент - 0,54 .Кто там у вас в Локо лучший бомбардир ? Фарфан.В 48 матчах 19 голов.Коэффициент -0.39....Не дотягивает....Хотя и хорош. Про Смолова я и не говорю.А ты тута пришел- не пришел.
      Вот оно чо, романтичный ты наш, вот оно чо.

      0
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      Рейтинг: +7125

      parevg 1 час назад

      Матыхелли не нужен - факт, а Рибери, было бы не плохо, но только на пару сезонов, все-же возраст...

      0
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      Рейтинг: +578

      GSmall > parevg 1 час назад

      Ты от таких же матыхелей произошёл.Кон че ный рассист

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7125

      parevg > GSmall 52 минуты назад

      Да, расист, и горжусь этим.
      В теорию Дарвина не верю.
      Человека создал Бог!

      1
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      Рейтинг: +1008

      Вот оно чё Михалыч > parevg 23 минуты назад

      расист, и горжусь этим.==========Чой то не пойму.Чем тут гордиться ? Вот к примеру - Праздник Победы 9 Мая - это Победа над фашизмом- нацизмом. А нацисты всегда выставляли себя высшей расой.Другие расы(славян в том числе) считая унтерменшами - низшей расой.Вот он нацизм-расизм....Ты этим гордишься ?

      0
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      Рейтинг: +4287

      subbotaspartak 2 часа назад

      Аж страшно...
      То ли за Рибери,
      То ли самого Рибери.

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      Рейтинг: +1008

      Вот оно чё Михалыч > subbotaspartak 1 час назад

      Не бери Рибери.

      https://vz.ru/sport/2009/7/8/305360.html

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