Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти

Встреча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» закончилась победой команды Юргена Клоппа в серии пенальти.

В составе ливерпульского клуба дублем отметился полузащитник Садио Мане. С 17-ю голами сенегалец вошел в пятерку лучших бомбардиров клуба в еврокубках.

За лондонцев забили нападающий Оливье Жиру и хавбек Жоржиньо. По ходу встречи бригада арбитров отменила гол полузащитника Кристиана Пулишича из-за офсайда.

Серия одиннадцатиметровых завершилась со счетом 5:4. За «Челси» пятый удар не реализовал нападающий Тэмми Абрахам.

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА четвертый раз. Прежде команда побеждала в 1977-м, 2001-м и 2005-м годах. Больше побед на турнире одержали только «Барселона» и «Милан» – по пять раз.

Суперкубок УЕФА 2019.

Ливерпуль (Англия) — Челси (Англия) – 2:2 (1:1; 5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жиру, 36; 1:1 – Мане, 48; 2:1 – Мане, 95; 2:2 – Жоржиньо, 101.

«Ливерпуль»: Адриан, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон (Александер-Арнольд, 90), Фабиньо, Милнер (Вийналдум, 64), Хендерсон, Окслэд-Чемберлен (Фирмино, 46), Салах, Мане (Ориги, 103).

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен (Томори, 105), Эмерсон, Ковачич (Баркли, 101), Канте, Жоржиньо, Пулишич (Маунт, 74), Педро, Жиру (Абрахам, 74).

Предупреждения: Хендерсон, 85; Александер-Арнольд, 107 – Аспиликуэта, 79.