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    Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» обыграл «Челси» по пенальти

    Встреча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» закончилась победой команды Юргена Клоппа в серии пенальти.

    В составе ливерпульского клуба дублем отметился полузащитник Садио Мане. С 17-ю голами сенегалец вошел в пятерку лучших бомбардиров клуба в еврокубках.

    За лондонцев забили нападающий Оливье Жиру и хавбек Жоржиньо. По ходу встречи бригада арбитров отменила гол полузащитника Кристиана Пулишича из-за офсайда.

    Серия одиннадцатиметровых завершилась со счетом 5:4. За «Челси» пятый удар не реализовал нападающий Тэмми Абрахам.

    «Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА четвертый раз. Прежде команда побеждала в 1977-м, 2001-м и 2005-м годах. Больше побед на турнире одержали только «Барселона» и «Милан» – по пять раз.

    Суперкубок УЕФА 2019.

    Ливерпуль (Англия) — Челси (Англия) – 2:2 (1:1; 5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Жиру, 36; 1:1 – Мане, 48; 2:1 – Мане, 95; 2:2 – Жоржиньо, 101.

    «Ливерпуль»: Адриан, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон (Александер-Арнольд, 90), Фабиньо, Милнер (Вийналдум, 64), Хендерсон, Окслэд-Чемберлен (Фирмино, 46), Салах, Мане (Ориги, 103).

    «Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен (Томори, 105), Эмерсон, Ковачич (Баркли, 101), Канте, Жоржиньо, Пулишич (Маунт, 74), Педро, Жиру (Абрахам, 74).

    Предупреждения: Хендерсон, 85; Александер-Арнольд, 107 – Аспиликуэта, 79.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +649

      88serega88 8 минут назад

      ну Челси неплох был!!!!! но давать бить 5й пенальти челу которого по арендам гоняли в его возрасте.........ну такое!!!!!!! он один в мяч смотрел и на ворота не глядел!!!!!!! Батушай.........но я за Ливер был!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +140

      kliker 9 минут назад

      Отличная игра Челси, но проиграл матч Лэмпард, когда вместо хорошо играющего сегодня Жиру и выпустил никакого Абрахама.

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      Рейтинг: +140

      kliker 15 минут назад

      Вместо флажков в руках девиц-судей я всё ожидал, что увижу наконец чарлидер-помпончики и зажигательный танец.
      Судьи меня разочаровали, танцевали так себе.

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      Рейтинг: +1013

      lek! 18 минут назад

      Мои поздравления Ливерпуль

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      Рейтинг: +7451

      KLIM777 19 минут назад

      Норм матч. Ливер с победой!

      Но таких судей даром не надо. Это ладно спорных моментов не было. А что это было с голом когда Челси забил из офсайда ? Просто километровый офсайд у игрока челси, боковая видимо думала о вечернем кутеже, просто километровый и она не поднимает флажок.

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      Рейтинг: +293

      Shotlandets86 > KLIM777 17 минут назад

      Ну не надо выдумывать, полметра максимум, если линию прочертить.

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      Рейтинг: +293

      Shotlandets86 20 минут назад

      Неожиданно, но Челси играл лучше, а Фрэнк и команда доказали, что с манками была случайность.

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      Рейтинг: +1618

      SarJr 21 минуту назад

      Да, если бы челси так играл против мю, тогда бы уже Манчестер мог влететь 0:4. Очень неожиданная хорошая игра челси. Думал, влетят в одну калитку, а они порадовали. Но доверять последние удары в серии пенальти молодняку - идея не из лучших, лучше бы пробил Педро, аспиликуэта или канте

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      Рейтинг: +1021

      21082014 24 минуты назад

      Спасибо,Адриан!крайне тяжело досталась победа.Челси,в целом,выглядел предпочтительнее,но это футбол..

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      Рейтинг: +757

      Jhon1989 26 минут назад

      Очкарик ты ПЕТУШАРА)))))))))))))))) Челси удачи в нынешнем сезоне!!!

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      Рейтинг: -456

      DonBaton 27 минут назад

      Не заслужили красные ушлепки. Ничего,обосрутся в премьер лиге и пойдут накуй

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