Икарди может перейти в «ПСЖ», если «Барселона» купит Неймара

«ПСЖ» интересуется нападающим «Интера» Мауро Икарди.

«Интер» не против продажи аргентинца клубу не из Италии, так как не желает усиливать конкурентов по Серии А.

Переход Икарди в «ПСЖ» будет зависеть от того, состоится ли трансфер бразильского форварда Неймара в «Барселону», пишет Football Italia.

Ранее сообщалось, что Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт. На 26-летнего аргентинца также претендуют «Рома», «Наполи» и «Монако».