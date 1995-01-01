Икарди может перейти в «ПСЖ», если «Барселона» купит Неймара

Вчера он переходил в Юве на 5 лет, сегодня уже в ПСЖ. Господа,фильтруйте инфу
«ПСЖ» интересуется нападающим «Интера» Мауро Икарди.
«Интер» не против продажи аргентинца клубу не из Италии, так как не желает усиливать конкурентов по Серии А.
Переход Икарди в «ПСЖ» будет зависеть от того, состоится ли трансфер бразильского форварда Неймара в «Барселону», пишет Football Italia.
Ранее сообщалось, что Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт. На 26-летнего аргентинца также претендуют «Рома», «Наполи» и «Монако».
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.