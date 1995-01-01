Журналист Скира: Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт

Нападающий «Интера» Мауро Икарди согласовал условия соглашения с «Ювентусом».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Икарди готов подписать с «бьянконери» пятилетний контракт на 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

Также сообщается, что «Ювентус», чтобы приобрести аргентинца, должен продать нескольких игроков.

Ранее Скира писал, что «Интер» заинтересован в обмене Икарди на форварда «Юве» Пауло Дибалу.

На 26-летнего аргентинца также претендуют «Рома», «Наполи» и «Монако».