Журналист Скира: Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт

Нападающий «Интера» Мауро Икарди согласовал условия соглашения с «Ювентусом».
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Икарди готов подписать с «бьянконери» пятилетний контракт на 8 миллионов евро в год плюс бонусы.
Также сообщается, что «Ювентус», чтобы приобрести аргентинца, должен продать нескольких игроков.
Ранее Скира писал, что «Интер» заинтересован в обмене Икарди на форварда «Юве» Пауло Дибалу.
На 26-летнего аргентинца также претендуют «Рома», «Наполи» и «Монако».
- В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 45 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.