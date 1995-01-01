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    Журналист Скира: Икарди согласовал с «Ювентусом» пятилетний контракт

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди согласовал условия соглашения с «Ювентусом».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, Икарди готов подписать с «бьянконери» пятилетний контракт на 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

    Также сообщается, что «Ювентус», чтобы приобрести аргентинца, должен продать нескольких игроков.

    Ранее Скира писал, что «Интер» заинтересован в обмене Икарди на форварда «Юве» Пауло Дибалу.

    На 26-летнего аргентинца также претендуют «Рома», «Наполи» и «Монако».

    • В прошлом сезоне Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 45 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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