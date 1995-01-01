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    Журналист Скира: «Интер» заинтересован в обмене Икарди на Дибалу

    «Интер» хочет подписать нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    По его информации, миланский клуб готов обменять на 25-летнего аргентинца своего форварда Мауро Икарди, который интересен туринцам.

    На Дибалу также претендует «ПСЖ». Ранее он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэме».

    Икарди не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте, однако не намерен уходить из команды из-за беременности жены.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (44,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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