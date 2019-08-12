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    Кучаев – об эпизоде с разбитым носом Чалова: «Это пенальти, удаление и 5-матчевая дисквалификация»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о решении арбитра не назначать пенальти в ворота «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ за фол на форварде Федоре Чалове.

    «Во время игры я не видел эпизод с Чаловым, но потом в раздевалке посмотрел повтор. Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять.

    Это был умышленный удар локтем в нос. Наверное, уже пора определиться, играть нам с VAR или без», – сказал Кучаев.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    12.08.2019 08:50
    Комментарии32
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      Рейтинг: +10239

      Garrincha58 12 августа, 15:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чалов сам наткнулся, а кто то виноват ещё не один раз получит особенно если в АПЛ переедет но кто же его туда позовёт

      -4
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      Рейтинг: +95

      Juic 12 августа, 13:02

      Справедливости ради, ЦСКА должен побеждать команду уровня Сочи молодёжным составом за 30 минут.

      2
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      Рейтинг: +3106

      Viper for CSKA 12 августа, 12:03

      Не склонен искать теории заговора в пользу неких любимых известно кем клубов, но в этом матче случился настоящий судейский позор. Эпизод с Чаловым неочевиден только для Мешкова и слепых, но ведь это не единственная грубая ошибка. Травма Сигурдссону была нанесена посредством наглого и акцентированного прыжка в ноги, да ещё и почти из-за спины. Где хотя бы жёлтая, а по хорошему и красная, потому что исландец после данного действия лесоруба по имени Калугин даже игру не смог продолжить. Откровенное хамство защитника и непрофессионализм судьи.

      2
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      Рейтинг: +2388

      Рубинище > Viper for CSKA 12 августа, 14:06

      Помню как Понтус Верблум локтем со всей дури нашему Санчесу заехал и ничего, а сколько раз он скашивал сзади шипами вперёд, даже желтой не дали. вот теперь понимаете каково, когда судья не дорабатывает.

      2
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      Рейтинг: +3106

      Viper for CSKA > Рубинище 12 августа, 17:25

      Я так понимаю, что происходившее с Вернблумом освобождает от ответственности всех игроков команд-соперников ЦСКА за нарушения правил? Я правильно понимаю? Может всё таки имеет смысл рассматривать каждый эпизод по отдельности? Кроме того, я лично не помню, чтобы где-то оправдывал отсутствие наказания за нарушения Вернблума. Так что не по адресу замечания делаете.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2137

      nemolod 12 августа, 12:02

      Ну ладно,главный арбитр не видел,но остальные двое,они что,в это время на небо смотрели? С судейством в плане персональной ответственности и серьезного наказания пора уже РФС что-то решать!

      4
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      Рейтинг: +853

      Стаz 12 августа, 11:57

      С нетерпением ждём новый выпуск "Футбольного клуба" Уткина на Ютубе, он все по полочкам разложит, хотя и тик все понятно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5924

      FanatSerj 12 августа, 11:42

      Да что вы прям на судью накинулись, надо же Зенит в перед пропустить, а то они там переживать начнут, что в спину кто-то дышит, создать комфортные условия в команде.
      А судья это лишь инструмент, и ВАР тут не поможет он тоже газпромовский, как и клуб Сочи )))

      5
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      Рейтинг: +10239

      Garrincha58 > FanatSerj 12 августа, 15:57

      прид...ок причём тут Зениту тебя завтра за углом кто-нибудь обосс..т тоже будет Зенит виноват заткнись и не хрюкай или ржи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +437

      RUSARM 12 августа, 11:40

      Срочно ВАР на все матчи,а то так и будут не справедливые результаты,а эти со свистком,только бабки заколачивают и не хотят ВАР!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +11291

      slavutiq70 > RUSARM 12 августа, 15:36

      Да VAR устанавливает и обслуживать будет МАТЧ ТВ(хозяин матч тв газпром)

      0
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      ...
      Рейтинг: +397

      KPCCSPB > slavutiq70 12 августа, 16:15

      Не плати за газ тёлка с твинками, купи норм плиту нищебродина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +253

      Dguffin 12 августа, 11:37

      Хм, а когда Вернблум так же бил по лицу (в том числе до крови) других игроков и ему за это не было даже жёлтой и фола, то болельщики ЦСКА так же возмущались? А то что-то припомнить не могу.

      Ах, ну это же совсем другое дело, да?

      0
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      Рейтинг: +853

      Стаz > Dguffin 12 августа, 11:54

      Конкретизируй. Когда конкретно и кого.

      3
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      Рейтинг: +397

      KPCCSPB > Dguffin 12 августа, 11:55

      Забей, кони забыли, как в 2006 в Москве против Зенит они 1-0 победили, что там делал судья и как Гинер купил чемпионство коням, и продолжал потом это делать.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +853

      Стаz > KPCCSPB 12 августа, 13:19

      Ага, а Ленин младенцев ел. Ты обоснуй что Гинер купил, факты, доказательства? Купил, это договорняк, значит статья, если есть факты, так беги в полицию пиши заяву, все там подробно раскажи.

      2
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      Рейтинг: +397

      KPCCSPB > Стаz 12 августа, 16:13

      Да да, отрицай очевидное, клоун

      -2
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      Рейтинг: +253

      Dguffin > Стаz 12 августа, 16:59

      Да без проблем конкретизирую
      1. Сезон 17/18 игра с Локомотивом (2-2), на 55й минуте удар локтем в лицо Миранчуку. Акцентированный и явный
      2. Сезон 16/17, игра с Рубином, на 23й минуте матча, акцентированный удар в лицо локтем с рассечением до крови Серхио Санчесу.

      И то и то по игре не было наказано должным образом.

      Вопросы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +853

      Стаz > KPCCSPB 12 августа, 17:36

      Так я не отрицаю, я прошу факты предъявить, ты же утверждаешь, что куплено, докажи, иначе ты просто фуфел

      1
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      Рейтинг: +853

      Стаz > Dguffin 12 августа, 17:42

      Так за эти эпизоды Вернблуи получил жёлтую карту и удаление

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1177

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 августа, 11:24

      Ни один судья не помешает команде выиграть, если игроки хотят победить .

      3
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      Рейтинг: +989

      mahan 12 августа, 11:16

      Согласен, удар был намеренным. Это пенальти и красная карточка. Судейству очередной раз позор.

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