Кучаев – об эпизоде с разбитым носом Чалова: «Это пенальти, удаление и 5-матчевая дисквалификация»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о решении арбитра не назначать пенальти в ворота «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ за фол на форварде Федоре Чалове.

«Во время игры я не видел эпизод с Чаловым, но потом в раздевалке посмотрел повтор. Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять.

Это был умышленный удар локтем в нос. Наверное, уже пора определиться, играть нам с VAR или без», – сказал Кучаев.