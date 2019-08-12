Кучаев – об эпизоде с разбитым носом Чалова: «Это пенальти, удаление и 5-матчевая дисквалификация»

Чалов сам наткнулся, а кто то виноват ещё не один раз получит особенно если в АПЛ переедет но кто же его туда позовёт
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о решении арбитра не назначать пенальти в ворота «Сочи» в матче 5-го тура РПЛ за фол на форварде Федоре Чалове.
«Во время игры я не видел эпизод с Чаловым, но потом в раздевалке посмотрел повтор. Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять.
Это был умышленный удар локтем в нос. Наверное, уже пора определиться, играть нам с VAR или без», – сказал Кучаев.
- После матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал судейство.
- Клуб обратится с жалобой в РФС.
- Защитник «Сочи» Иван Миладинович утверждает, что нечаянно ударил Чалова.