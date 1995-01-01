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    Защитник «Сочи» Миладинович – о разбитом носе Чалова: «Я просто поднял руку. Так попало»

    Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о стыке с нападающим ЦСКА Федором Чаловым в конце матча пятого тура чемпионата России (0:0).

    – Понимаешь, что момент с Чаловым – это пенальти?

    – Да не знаю, это случайно было. Это не было специально. Я просто руку поднял наверх и попал ему по лицу, наверное.

    Это не было специально и, мне кажется, не было так сильно, чтобы...

    – Назначать пенальти?

    – Ну да.

    – А извиниться перед ним не хочешь как-нибудь?

    – Я сказал ему сразу, я сказал «извам» («извини» по-сербски – прим. «Бомбардира»). Это не было специально, я просто поднял руку наверх, чтобы показать игроку, и, наверное, так попало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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