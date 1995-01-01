Защитник «Сочи» Миладинович – о разбитом носе Чалова: «Я просто поднял руку. Так попало»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал о стыке с нападающим ЦСКА Федором Чаловым в конце матча пятого тура чемпионата России (0:0).

– Понимаешь, что момент с Чаловым – это пенальти?

– Да не знаю, это случайно было. Это не было специально. Я просто руку поднял наверх и попал ему по лицу, наверное.

Это не было специально и, мне кажется, не было так сильно, чтобы...

– Назначать пенальти?

– Ну да.

– А извиниться перед ним не хочешь как-нибудь?

– Я сказал ему сразу, я сказал «извам» («извини» по-сербски – прим. «Бомбардира»). Это не было специально, я просто поднял руку наверх, чтобы показать игроку, и, наверное, так попало.

Арбитр Виталий Мешков не отреагировал на инцидент с Чаловым, как и на «сложную травму» Арнора Сигурдссона в первом тайме.

не отреагировал на инцидент с Чаловым, как и на «сложную травму» в первом тайме. После матча тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал судейство. Клуб обратится в РФС.

раскритиковал судейство. Клуб обратится в РФС. За пять туров дебютант РПЛ «Сочи» не забил ни одного гола.